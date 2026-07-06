Ventidue auto d’epoca hanno animato la serata organizzata in collaborazione con i Cavalieri del Borgo. Soddisfatti Carbone e Ricca: “Pubblico numeroso, ora siamo già al lavoro per il grande evento del 25 luglio”

Volanti Storici Ladispoli, non più una novità ma una certezza: grande successo al raduno di Borgo San Martino –

di Marco Di Marzio

Ancora un successo per Volanti Storici Ladispoli, l’associazione che continua a distinguersi nella promozione del motorismo storico e nella valorizzazione del territorio attraverso eventi sempre più partecipati. Il raduno di auto d’epoca che si è svolto ieri sera a Borgo San Martino, nel territorio del comune di Cerveteri, ha richiamato appassionati, famiglie e curiosi, confermando il crescente apprezzamento per le iniziative organizzate dal sodalizio guidato dal presidente Pasquale Carbone e dal vicepresidente Fabio Ricca.

L’evento, realizzato in collaborazione con I Cavalieri del Borgo, ha regalato ai presenti un autentico viaggio nel tempo su quattro ruote. Sono state 22 le vetture storiche esposte, appartenenti a diverse epoche e modelli, che hanno catturato l’attenzione del numeroso pubblico accorso per ammirare autentici gioielli della storia dell’automobile.

Per tutta la durata della manifestazione il borgo è stato animato da un clima di festa e condivisione, offrendo agli appassionati l’occasione di raccontare la storia delle proprie vetture e ai visitatori di rivivere il fascino senza tempo delle auto che hanno segnato intere generazioni.

Soddisfazione è stata espressa dal vicepresidente Fabio Ricca, che ha tracciato un bilancio estremamente positivo della serata.

«È stata una manifestazione riuscitissima. Abbiamo portato a Borgo San Martino 22 auto di diversi modelli e la presenza del pubblico è stata davvero importante. Siamo molto soddisfatti di come è andata la serata e adesso siamo già concentrati sulla preparazione del nostro grande evento del 25 luglio in Viale Italia, che da quattro anni rappresenta un appuntamento ormai consolidato per Volanti Storici Ladispoli.»

Il successo del raduno di Borgo San Martino rappresenta un’ulteriore conferma dell’ottimo lavoro svolto dall’associazione, che negli ultimi anni è riuscita a ritagliarsi un ruolo di primo piano tra le realtà del litorale impegnate nella diffusione della cultura delle auto storiche. Archiviata con soddisfazione questa manifestazione, l’attenzione degli organizzatori è ora rivolta al grande appuntamento del 25 luglio, che si preannuncia come uno degli eventi più attesi dell’estate per gli appassionati delle quattro ruote d’epoca.