Al via i saldi estivi 2026, Marongiu: “Scegliamo Ladispoli e sosteniamo il commercio locale” –

Da sabato 4 luglio hanno preso ufficialmente il via i saldi estivi 2026 nella Regione Lazio, che si concluderanno il 16 agosto. Si tratta di un appuntamento molto atteso da cittadini e famiglie, ma anche di un’importante occasione per sostenere le attività commerciali della nostra città.

“Come Assessore alle Attività Produttive del Comune di Ladispoli – afferma Daniela Marongiu -rivolgo un invito a tutti i cittadini: scegliete di fare i vostri acquisti nelle attività commerciali di Ladispoli, dal più piccolo negozio alle realtà commerciali più grandi. Ogni euro speso sul nostro territorio rappresenta un investimento concreto nella nostra economia, sostiene le imprese, tutela l’occupazione e contribuisce allo sviluppo della comunità. I nostri commercianti, di ogni dimensione, con passione, professionalità e impegno, sono una risorsa preziosa e rappresentano il cuore pulsante della città. Acquistare a Ladispoli significa valorizzare la qualità, il servizio e il rapporto umano che contraddistinguono il nostro commercio. Invito tutti a vivere i saldi come un’opportunità per fare buoni acquisti, ma anche come un gesto concreto a favore della nostra città. Scegliere Ladispoli significa sostenere le famiglie, le imprese e il futuro del nostro territorio. Scegliamo Ladispoli. Sosteniamo il commercio locale. Facciamo crescere insieme la nostra città”.