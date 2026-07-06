Al JFTC di Bydgoszcz, un team specializzato proveniente da Civitavecchia ha partecipato a una delle principali attività NATO del 2026

Esercito: il COMVIE alla CWIX 2026 –

L’esercitazione Coalition Warrior Interoperability Exercise (CWIX), il più grande tra gli eventi annuali della NATO dedicati alla verifica e al miglioramento dell’interoperabilità digitale e tecnologica tra le nazioni alleate e i paesi partner, ha visto, anche quest’anno, la partecipazione del neo-ridenominato Comando Valutazione e Integrazione dell’Esercito di Civitavecchia (COMVIE).

L’edizione di quest’anno, organizzata dal Joint Force Training Centre (JFTC) di Bydgoszcz in Polonia, si è svolta principalmente presso l’Airfield Extended Training Site (AETS) e ha visto la presenza, tra le varie rappresentanze nazionali, di un team di specialisti del Dipartimento Progetti per l’Integrazione e la Sperimentazione del COMVIE, che ha schierato specifiche e peculiari capacità tecniche nell’ambito delle Focus Area Data Management (DM) e Friendly Force Tracking (FFT).

Grazie alla propria partecipazione, il COMVIE ha contribuito fattivamente alla validazione, all’interno della Federated Mission Network (FMN), del sistema Gateway Simreal Evo, sottoposto al processo di Assurance, Verification and Validation (AV&V), incentrato su specifici test che hanno consentito di verificarne la conformità e la piena integrazione nell’architettura di Comando e Controllo dei paesi partner dell’Alleanza Atlantica.

Inoltre, non meno rilievo hanno avuto le prove condotte che hanno riguardato anche il sistema di Comando e Controllo utilizzato dall’Esercito in ambito tattico, denominato C2DNEVO, e la sua piena interoperabilità con i sistemi “gemelli” di altre nazioni appartenenti alla NATO.

Il COMVIE, anche grazie alla partecipazione ad attività come la CWIX 2026, prosegue così nel processo di validazione e integrazione dei sistemi di supporto al Comando e Controllo in ambito NATO, contribuendo ad accrescere il livello di interoperabilità in ambiente multi-dominio, interforze e in un contesto operativo in continua evoluzione, soprattutto nel campo digitale.