L’11 luglio 2026 la tradizionale processione sul mare farà tappa a Cerveteri: il vescovo Gianrico guiderà uno dei momenti più significativi di devozione mariana delle diocesi di Porto-Santa Rufina e Civitavecchia-Tarquinia

Maria Stella del Mare, la fede naviga lungo la costa laziale –

CERVETERI – Torna uno degli appuntamenti più sentiti dell’estate religiosa del litorale laziale. Sabato 11 luglio 2026 si svolgerà la tradizionale Processione sul Mare “Maria Stella del Mare”, un evento di fede che unirà le comunità costiere delle diocesi di Porto-Santa Rufina e Civitavecchia-Tarquinia.

A guidare la celebrazione sarà il vescovo Gianrico, che accompagnerà il pellegrinaggio marittimo dedicato alla Vergine Maria, invocata come Stella del Mare, patrona e protettrice di quanti vivono e lavorano sul mare.

Tra le soste previste lungo il percorso, particolare rilievo avrà quella di Cerveteri, indicata come terza tappa della processione. L’arrivo è previsto alle ore 11.45 presso l’Associazione Nautica Campo di Mare, dove fedeli, autorità civili, associazioni nautiche e cittadini si ritroveranno per un momento di preghiera e accoglienza della sacra effigie della Madonna.

L’iniziativa rappresenta un forte segno di comunione tra le comunità del litorale, attraversando simbolicamente località come Pescia Romana, Tarquinia, Civitavecchia, Santa Marinella, Ladispoli, Passoscuro e Fiumicino. Un itinerario che unisce spiritualità, tradizione marinara e identità territoriale.

La processione sul mare è ormai un appuntamento consolidato, capace di richiamare numerosi fedeli e di rinnovare ogni anno il legame tra la devozione mariana e il mondo della navigazione. Un’occasione per affidare alla protezione della Madonna pescatori, marinai, famiglie e tutti coloro che vivono il mare, chiedendo pace, sicurezza e speranza.

L’appuntamento è quindi fissato per sabato 11 luglio, quando il mare del litorale laziale diventerà ancora una volta il teatro di una suggestiva testimonianza di fede, nel segno di Maria Stella del Mare.