Da un post sui social l’appello dei rappresentanti dei viaggiatori: “Servono risposte immediate su ritardi, cancellazioni, comunicazione e gestione dei flussi turistici”
FL5 Roma-Civitavecchia, il Comitato Pendolari chiede un incontro urgente alla Regione Lazio –
Il Comitato Pendolari della linea ferroviaria FL5 Roma-Civitavecchia ha chiesto un incontro urgente con la Regione Lazio per affrontare le criticità che, quotidianamente, interessano migliaia di utenti della tratta. La notizia è stata resa nota attraverso i canali social del Comitato nella giornata di lunedì 6 luglio.
Secondo quanto pubblicato, i presidenti del Comitato, Sandra Felici, Susi Di Giandomenico e Giacomo De Vito, hanno inviato una richiesta formale all’Assessorato regionale competente per portare all’attenzione dell’amministrazione le problematiche che, a loro dire, continuano a compromettere la qualità del servizio ferroviario.
Tra le principali richieste avanzate figurano una comunicazione più tempestiva ed efficace in caso di guasti, variazioni, ritardi o cancellazioni dei treni, oltre a una maggiore rapidità nell’individuazione di soluzioni alternative per limitare i disagi ai viaggiatori.
Il Comitato chiede inoltre interventi sulla gestione dei flussi dei crocieristi, tema particolarmente sentito lungo la direttrice di Civitavecchia, e maggiori informazioni sul cronoprogramma e sulle modalità di svolgimento dei lavori infrastrutturali che interessano la linea.
“Come rappresentanti del Comitato Pendolari continuiamo il nostro impegno per un servizio migliore che permetta a tutti di utilizzare un servizio imprescindibile in maniera consona e dignitosa”, si legge nel messaggio diffuso sui social.
Resta ora da vedere se dalla Regione Lazio arriverà una risposta alla richiesta di confronto avanzata dai rappresentanti dei pendolari, in un momento in cui la linea FL5 continua a essere al centro delle segnalazioni per ritardi, cancellazioni e disagi che coinvolgono ogni giorno lavoratori, studenti e viaggiatori diretti verso la Capitale.