FL5, circolazione rallentata per verifiche tecniche tra Ladispoli e Santa Severa

Permangono i disagi sulla linea ferroviaria tra Santa Severa e Ladispoli a causa di verifiche tecniche in corso. Secondo l’ultimo aggiornamento delle ore 14:30, la circolazione resta rallentata e i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi fino a 70 minuti.

La situazione si è aggravata rispetto al primo avviso diffuso alle 12:30, quando i ritardi stimati erano fino a 30 minuti. I tecnici sono al lavoro per ripristinare la regolare circolazione nel più breve tempo possibile.

I viaggiatori sono invitati a verificare lo stato del proprio treno prima della partenza e a consultare gli aggiornamenti disponibili attraverso il servizio “Cerca Treno”.

Aggiornamento – ore 14:30

La circolazione permane rallentata per verifiche tecniche sulla linea tra Santa Severa e Ladispoli.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono subire un maggior tempo di percorrenza fino a 70 minuti.

Puoi conoscere l’andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con Cerca Treno.

Inizio evento – ore 12:30

La circolazione è rallentata per verifiche tecniche sulla linea tra Santa Severa e Ladispoli.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono subire un maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti.

Seguono aggiornamenti.