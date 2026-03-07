Membro dell’associazione, racconta la sua passione per lo storico pulmino Volkswagen restaurato con le proprie mani e diventato compagno di viaggio tra Amalfi, Sardegna e Forte dei Marmi

Volanti Storici Ladispoli, il sogno hippy che diventa realtà: Fabio Ciampa e il suo Volkswagen T2 del 1978 –

di Marco Di Marzio

Ci sono passioni che nascono da ragazzi e restano lì, silenziose ma vive, ad aspettare il momento giusto. Per Fabio Ciampa, membro dell’Associazione Volanti Storici Ladispoli, quel momento ha preso la forma inconfondibile di un Volkswagen T2 del 1978, 1600 cc benzina, nove posti, completamente restaurato con le sue mani.

«Da adolescente lo vedevo nei film: colorato, libero, simbolo di viaggi senza meta e spirito hippy», racconta Ciampa. «Era più di un furgone, era un’idea di vita. Rappresentava la libertà, l’amicizia, la strada aperta davanti e il tempo che rallenta». Un sogno che per molto tempo è sembrato lontano, quasi irraggiungibile.

Poi, come spesso accade con le passioni vere, la vita trova il modo di riportarle davanti a noi. È stato così anche per lui. «Un colpo di fortuna e una scelta di cuore. Avevo un’Harley e ho fatto uno scambio alla pari. In molti forse non l’avrebbero fatto. Io non ho avuto dubbi. Non era un cambio di mezzo… era un cambio di storia».

Da quel momento è iniziata una nuova avventura: il restauro. Un percorso fatto di pazienza, lavoro e cura per i dettagli. «Ogni vite stretta, ogni pannello sistemato, ogni rifinitura completata portava con sé una soddisfazione enorme», spiega. «Non era solo riportarlo a nuovo: era dargli una seconda vita, rispettando la sua anima».

E poi, naturalmente, la strada. Perché un mezzo così non è fatto per restare fermo.

Amalfi, con i suoi panorami mozzafiato e le curve che si affacciano sul mare.

La Sardegna, con il vento salmastro che entra dai finestrini.

Forte dei Marmi, tra eleganza e ricordi d’estate.

E tanti altri luoghi, magari meno famosi, ma altrettanto importanti perché vissuti insieme a lui.

Ogni viaggio diventa un’esperienza diversa. Il motore 1600 raffreddato ad aria ha un suono inconfondibile, quasi una firma sonora che accompagna chilometri di libertà. «Non corre, non ha fretta. Ti insegna a goderti il tragitto, non solo la destinazione».

Per Ciampa il T2 non è semplicemente un veicolo d’epoca. È un compagno di vita, un pezzo di storia su quattro ruote e il simbolo di un’epoca che continua a far sognare generazioni intere. «Ogni volta che lo parcheggio e mi giro a guardarlo, sento la stessa emozione di quando era solo un desiderio lontano».

Oggi quel sogno è realtà. E Fabio Ciampa se lo gode il più possibile, chilometro dopo chilometro.

Perché certe passioni non passano mai: semplicemente aspettano il momento giusto per partire.

Fabio Ciampa, oltre a essere membro dell’Associazione Volanti Storici Ladispoli, è attualmente Delegato allo Sport del Comune di Ladispoli, ex consigliere comunale e nella vita imprenditore.