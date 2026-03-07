Un grande evento sportivo di caratura nazionale presso il Palasorbo, domenica 8 marzo

Karate, al Ladispoli le qualificazioni per il Campionato Italiano Assoluto –

Grazie allo straordinario lavoro portato avanti sul territorio dal maestro, nonché presidente del comitato regionale Lazio Fijlkam, Vincenzo Riccardi e dalla Asd Team Karate Ladispoli si svolgeranno le qualificazioni per il Campionato Italiano Assoluto, presso il Palasorbo di Ladispoli, domenica 8 marzo.

Saranno presenti 200 tra atlete e atleti provenienti da tutto il Lazio, già forti dei propri risultati provinciali e regionali: solcheranno i tatami del Palsorbo per poter dare prova assoluta e prendere il pass per approdare alle gare nazionali Fijlkam.

“Siamo orgogliosi che le nostre strutture sportive siano un volano per un turismo sportivo, ma anche un trampolino di lancio per gli atleti del nostro territorio” è il commento del consigliere delegato Stefano Fierli.

“Crediamo fortemente che investire nello sport rimanga una grande vittoria per una sana comunità del nostro territorio. Vogliamo ringraziare vivamente il concittadino maestro Vincenzo Riccardi e l’Asd Karate Ladispoli per l’impegno profuso a favore dello sport di Ladispoli”, ha concluso Fierli