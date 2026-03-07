TPL a Cerveteri, Gubetti: “Nel piano della Regione 280 mila km in meno”

Il Sindaco Gubetti: “Alcune zone del nostro territorio risultano totalmente isolate con la nuova organizzazione. Apertura e disponibilità al dialogo da parte di Astral e Regione”

“La nuova gestione del Servizio di Trasporto Pubblico Locale nel Lazio, che dal primo luglio passerà sotto il controllo di Astral, penalizza troppo il Comune e i cittadini di Cerveteri: il 23% in meno, pari a oltre 280mila km in meno di percorrenza dei mezzi del Tpl all’anno, con interi territori che rischiano di rimanere completamente isolati. Per questo motivo, insieme ai 21 Sindaci del Bacino 1 Litorale Nord, da tempo, abbiamo dato vita ad un dialogo continuo con la Regione Lazio affinché possa rivedere il piano predisposto. Nella giornata di ieri un nuovo incontro con i vertici di Astral e i delegati dell’Assessorato ai Trasporti della Regione Lazio, al quale ho preso parte insieme alla Funzionaria del Servizio Mobilità e Ambiente del nostro Comune Giorgia Prete e ai rappresentanti del Comune di Ladispoli, con il quale negli ultimi 8 anni abbiamo gestito in maniera integrata il servizio: in questa circostanza abbiamo presentato una serie di osservazioni estremamente dettagliate che i nostri interlocutori hanno fatto proprie, garantendoci un importante margine di revisione del progetto. Rimarremo vigili, affinché Cerveteri venga tutelata e possa continuare a fruire di un servizio di trasporto pubblico all’altezza delle esigenze di tutti i suoi cittadini, pendolari e studenti”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, che prosegue:

“Come noto il Servizio di Trasporto Pubblico Locale è prossimo ad un cambiamento radicale, che dalle intenzioni della Regione sarebbe dovuto partire proprio in questo periodo e che dopo le ripetute pressioni di tanti Amministratori Locali è stato posticipato a luglio, a scuole chiuse, consentendoci dunque di fare modifiche e miglioramenti prima dell’avvio. In queste settimane abbiamo raccolto molta preoccupazione su questo nuovo servizio, soprattutto da parte dei comitati e dei cittadini delle Frazioni più lontane dal capoluogo e più piccole, perché dalle prime indicazioni che abbiamo ricevuto risultavano essere fortemente penalizzate”.

“Ieri abbiamo potuto rappresentare le esigenze del territorio presentando puntuali e dettagliate osservazioni – ha proseguito il Sindaco Gubetti – stazioni, scuole, presidi sanitari devono poter essere raggiunti facilmente da tutti i cittadini, garantendo collegamenti non solo a Cerveteri centro ma anche alle frazioni. Inoltre abbiamo chiesto la riattivazione della Linea Cerveteri – Ladispoli – Aeroporto di Fiumicino, avviata diversi anni fa in modo sperimentale, che rappresenta un servizio importante per tantissimi nostri concittadini”.

“La riunione di oggi è stata piuttosto proficua, e ci tengo a ringraziare i rappresentanti di Astral e della Regione per il lavoro che si sta portando avanti ascoltando i territori – conclude il Sindaco Gubetti – continueremo a monitorare la situazione, tutelando la qualità e l’efficienza di un servizio primario come quello del trasporto pubblico locale”