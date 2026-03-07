Domenica al Galli arriva la pericolante Urbetevere. L’attaccante: “Serve una prova d’orgoglio come abbiamo fatto domenica scorsa”

Pelizzi vuole regalare goal e vittoria al Cerveteri

Il Cerveteri ritorna in campo domenica, davanti ai suoi tifosi. E dopo la vittoria esterna di domenica, giunta quasi a due mesi di digiuno, serve spezzare il tabù interno.

I Cervi affronteranno l’Urbetevere, impelagata nelle zone calde, avversario da temere visto che è obbligato a non perdere.

Per gli etruschi, galvanizzati dal successo fuori casa, è l’occasione di regalare ai tifosi una bella vittoria: “Domenica abbiamo fatto una bella partita, mi sono sbloccato, ne sono contento, adesso spero di segnare davanti ai nostri meravigliosi tifosi che meritano i tre punti”, ha detto Matteo Pelizzi.