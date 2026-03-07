Baby gang a Cerenova: fermati per scippo due minorenni

Avevano appena derubato una signora di 80 anni in via Mantova: per fuggire hanno usato i monopattini

È stata fermata la baby gang che ha colpito recentemente tra Cerenova e Campo di Mare. Usavano i monopattini e colpivano quando uscivano da scuola: sono stati presi dai Carabinieri e si tratta di due ragazzi di appena 14 anni.

Negli ultimi giorni era stato lanciato l’allarme anche dal Comitato di quartiere che aveva segnalato, per voce del presidente Enzo Musardo, un tentato colpo in via Cuma, ma per ora non è possibile imputare ai ragazzi fermati anche questo reato.

A far scattare l’allarme, l’aggressione con furto della borsa di una signora di 80 anni in via Mantova: un bottino di appena qualche decina di euro e poi la fuga verso casa a bordo dei monopattini, ma dopo nemmeno un’ora i Carabinieri della locale stazione di Campo di Mare sono riusciti a rintracciarli. Ad incastrali, alcune testimonianze che hanno permesso ai militari di risalire all’abitazione dove si erano rifugiati i due.

Gli uomini dell’Arma hanno denunciato i due a piede libero e hanno riconsegnato la refurtiva e i documenti alla vittima.

Sui social era scattato subito l’allarme: la figlia della signora aveva diffuso sui gruppi locali un allarme del furto subito dalla madre. Per fortuna la donna non è rimasta ferita durante lo scippo.

La comunità è comunque indignata a causa anche degli atti di vandalismo ai danni delle auto parcheggiate.