Il sindaco di Allumiere: “La Città Metropolitana intervenga”

Rifiuti sulla Braccianese Claudia, Landi: “Basta passerelle” –

“Grazie alla collaborazione tra la cooperativa che gestisce il servizio di igiene urbana Casacomune2000, gli agenti della Polizia Locale e i volontari della Protezione Civile, siamo riusciti a rimuovere parte dei rifiuti accumulati lungo il bordo stradale della Provinciale Braccianese Claudia che conduce a Civitavecchia”, dichiarano il sindaco di Allumiere, Luigi Landi e il consigliere delegato all’Ambiente Carlo Cammilletti

“Si tratta però di un intervento parziale – prosegue Landi –, perché si è potuto operare soltanto nei tratti in cui si erano accumulati i maggiori quantitativi di rifiuti”.

La maggioranza comunale del Fronte Civico sottolinea che è bene ricordare che questa attività non rientra tra le competenze del Comune, ma è di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale.

“Per questo motivo invitiamo la consigliera metropolitana a evitare passerelle e fotografie inutili, che hanno come unico risultato quello di indispettire i cittadini di questo territorio, i quali da tempo percepiscono una forte sensazione di abbandono da parte delle istituzioni e della politica romana.

Sarebbe invece opportuno effettuare un sopralluogo serio per verificare frane, dissesti e carenze di manutenzione e magari percorrere anche la vecchia Braccianese Claudia che conduce all’Hospice, dove la quantità di rifiuti abbandonati ai bordi della strada restituisce purtroppo l’immagine di una delle strade più degradate del territorio.

Chiediamo al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, di intervenire affinché si evitino comportamenti politici che poco hanno a che fare con la gestione dei problemi reali e, soprattutto, affinché chi ha responsabilità amministrative prenda piena coscienza di una situazione di degrado e di danno sociale che non è più tollerabile”.