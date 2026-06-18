Una giornata tra motori d’epoca, natura e convivialità. L’associazione presieduta da Pasquale Carbone invita soci e appassionati a partecipare all’evento estivo organizzato insieme al vicepresidente Fabio Ricca

Volanti Storici Ladispoli, il 21 giugno tutti al Laghetto per il “Giro e Braciata” –

Ladispoli si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti delle auto storiche. Sabato 21 giugno, l’associazione Volanti Storici Ladispoli organizza il tradizionale “Giro e Braciata al Laghetto”, una giornata dedicata alla passione per le vetture d’epoca, allo stare insieme e alla valorizzazione del territorio.

L’evento prevede un tour con le auto storiche seguito da una grande braciata in un contesto immerso nel verde, dove soci, famiglie e appassionati potranno trascorrere momenti di relax e condivisione. Un’iniziativa che negli anni è diventata un appuntamento fisso per il gruppo ladispolano, capace di unire la cultura motoristica alla convivialità.

«L’obiettivo è quello di creare occasioni di incontro e aggregazione attraverso la comune passione per le auto d’epoca», spiegano gli organizzatori. Volanti Storici Ladispoli continua infatti a distinguersi per l’impegno nel promuovere il patrimonio automobilistico storico e nel rafforzare i legami tra gli appassionati.

L’associazione è guidata dal presidente Pasquale Carbone e dal vicepresidente Fabio Ricca, che da anni lavorano per organizzare raduni, incontri e iniziative dedicate al mondo delle vetture storiche.

L’invito è aperto a tutti coloro che desiderano partecipare a una giornata all’insegna dell’amicizia, dei motori e della buona cucina, condividendo esperienze e racconti legati a veicoli che hanno fatto la storia dell’automobilismo.

Informazioni e contatti

Per adesioni e ulteriori informazioni è possibile contattare:

Pasquale Carbone: 339 4424498

Fabio Ricca: 347 7846786

Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di auto d’epoca e per chi vuole vivere una giornata speciale tra natura, tradizione e passione motoristica.