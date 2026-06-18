Ladispoli, Maturità 2026: l’augurio dell’Assessore Margherita Frappa –

L’Assessore alla Pubblica Istruzione e alla Cultura Margherita Frappa, a nome dell’Amministrazione Comunale, augura buon Esame di Stato a tutti i maturandi

“In bocca al lupo a tutte le studentesse e a tutti gli studenti che da oggi affrontano gli Esami di Stato.

La maturità non è soltanto un esame: è uno dei momenti più significativi della vita di ogni giovane. Rappresenta il passaggio verso nuove sfide, nuove responsabilità e nuovi sogni da costruire. È il punto di arrivo di un percorso fatto di impegno, crescita, emozioni e sacrifici, ma anche il punto di partenza verso il futuro.

Affrontate questi giorni con serenità, fiducia nelle vostre capacità e con la consapevolezza del valore del cammino che avete percorso. Più di ogni voto, saranno la determinazione, la curiosità e la passione con cui affronterete il domani a fare la differenza.

A nome del Sindaco, dell’Amministrazione Comunale e mio personale, rivolgo a ciascuno di voi i più sinceri auguri affinché questo esame rappresenti l’inizio di un futuro ricco di soddisfazioni, opportunità e nuove conquiste.

A tutti voi va il nostro più caloroso in bocca al lupo: credete nelle vostre capacità, affrontate questa prova con serenità e continuate a costruire il vostro futuro con coraggio, impegno e passione. Il futuro della nostra comunità passa anche attraverso i vostri sogni e il vostro talento”