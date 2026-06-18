La cantante di Cerveteri è attesa adesso alla finalissima che si svolgerà il 15 luglio nel Castello di Santa Severa

Melissa Salvino, giovane cantante di Cerveteri, ha vinto la finale della categoria “Interpreti” di LAZIOSound 2026

Un risultato importante. Per lei, prima di tutto. Ma anche per il territorio, che vede una sua giovane artista conquistare una vittoria significativa in uno dei percorsi regionali dedicati ai talenti musicali emergenti.

La finale della categoria “Interpreti” si è svolta lunedì 15 giugno al WeGil di Roma. Nell’ultimo appuntamento live delle finali di categoria di LAZIOSound 2026. Sul palco si sono esibiti cinque artisti: Blue Cherie, Chiara Delogu, Gabriele Baduto, Melissa Salvino e Simone Bruschi. A convincere la giuria è stata proprio Melissa Salvino. Cantante italo-cubana, studentessa dell’Enrico Mattei e residente a Cerveteri. Melissa si è distinta per presenza scenica, personalità e qualità interpretativa. Una prova che le ha permesso di aggiudicarsi la vittoria nella categoria “Interpreti”, e di entrare così nel percorso che la porterà alla finalissima del concorso.

Ricordiamo che LAZIOSound è promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili della Regione Lazio e da LAZIOcrea. Il progetto, diretto artisticamente da Paolo Vita, nasce per offrire ai giovani artisti del Lazio occasioni di crescita, formazione e visibilità.

La serata del WeGil ha avuto anche un momento particolarmente atteso con l’esibizione di Alexia, ospite speciale dell’evento. Una presenza importante, che ha accompagnato una finale costruita intorno alle nuove voci della musica regionale. Ora l’attenzione si sposta al 15 luglio, quando al Castello di Santa Severa si svolgerà la finalissima di LAZIOSound 2026. In quella occasione verrà proclamato il vincitore assoluto dell’edizione. La serata vedrà anche la partecipazione di Noemi, con lo speciale live acustico “NOEMI – In Acustico”.

Per Melissa Salvino la vittoria nella categoria “Interpreti” rappresenta un traguardo, ma anche un punto di partenza. Il progetto prevede infatti diverse opportunità per gli artisti selezionati: dalla produzione di un singolo e di un videoclip professionale, fino all’accesso al LAZIOSound Campus e alla partecipazione agli eventi collegati al Festival di Sanremo 2027.