Viaggio con i cantautori”: domani in Piazza Aldo Moro a Cerveteri Enrico Capuano in concerto, da De Andrè a Guccini

Appuntamento alle ore 21:00 all’interno del Teatro Tenda, ingresso gratuito

“Un viaggio nella grande musica italiana, un omaggio ai cantautori che hanno scritto versi indimenticabili, poesie e brani che ancora oggi, anche a distanza di tanti anni, rappresentano una colonna sonora per la vita di tante persone. Domani, martedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, alle ore 21:00 nel Teatro Tenda di Piazza Aldo Moro, una serata di grande musica con Enrico Capuano in concerto, considerato uno dei capostipiti del folk italiano. L’ingresso al concerto è libero e gratuito”. A dichiararlo è Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri.

“Da De Andrè a Guccini ai più grandi cantautori italiani – ha detto Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – la serata con Enrico Capuano sarà un appuntamento che tutti gli appassionati di musica, ed in particolar modo quella cantautorale, non possono assolutamente perdersi. Non soltanto per i brani in scaletta, ma anche per il grande artista che è Enrico Capuano, già in diverse occasioni esibitosi nella nostra città e che ha sempre offerto grande spettacolo”.

“Con il concerto di Enrico Capuano si chiude il ciclo di eventi natalizi organizzati all’interno del Teatro Tenda di Piazza Aldo Moro ma non si chiudono gli eventi del Natale Caerite – prosegue l’Assessore Cennerilli – che proseguiranno ancora per i prossimi giorni all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone”.