Roma, dal 15 gennaio in centro a 30 all’ora

Dal 15 gennaio il centro di Roma diventa ufficialmente Zona 30, con il limite di velocità fissato a 30 km/h su un’area ampia e non più su singole strade. Lo ha annunciato l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè in un’intervista al Corriere della Sera, spiegando che a ogni varco della Ztl saranno installati cartelli dedicati, posizionati in corrispondenza delle telecamere.

Il limite varrà anche su arterie larghe come Corso Vittorio, via Nazionale o via del Teatro di Marcello, considerate non più strade “da scorrimento” ma spazi urbani da vivere con maggiore calma e sicurezza. L’obiettivo principale è la tutela dei pedoni, che rappresentano la maggior parte delle vittime della strada.

Il piano prevede 175 attraversamenti pedonali rialzati, nuove ciclabili, 20 strade scolastiche e l’estensione della Zona 30 ad altre mille vie. Entro il 2026 saranno inoltre installati 40 nuovi Photored negli incroci più pericolosi, per ridurre incidenti e mortalità.