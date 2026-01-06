Tidei incalza la Commissaria: “Progetti vincenti e fondi ottenuti, i lavori al Fronti non possono fermarsi”

Finalmente nuove tribune coperte. Più una pista d’atletica completamente riqualificata, assieme a quel campetto da calcio a cinque adiacente che la città aspetta da oltre 20 anni. Questo quanto Santa Marinella potrà conseguire se il Comune, durante il Commissariamento, perseguirà la strada tracciata dalla bontà dei progetti ed i finanziamenti quindi centrati dall’Amministrazione Tidei.

Parola dell’avvocato, presente in queste ore sugli spalti dell’impianto Fronti, per far il punto della situazione e spiegare alla cittadinanza lo stato attuale dei lavori alla città dello sport: “Parliamo di uno degli impianti più belli del territorio e del comprensorio. Uno stadio, il Fronti, che tutti invidiano a Santa Marinella.

La nostra Amministrazione, arrivando prima all’interno di una graduatoria regionale presentante oltre 100 comuni, risultato quello ottenuto un mese fa che resta specchio manifesto della bontà ancora una volta dei progetti redatti per la città, è riuscita ad intercettare un finanziamento come noto di 600mila euro circa.

Un progetto volto a ricostruire completamente le tribune centrali coperte per i tifosi santamarinellesi, tanti anni fa totalmente rubate dalla precedente gestione; un progetto che include la riqualificazione della stessa pista d’atletica così come quel campetto da calcio a 5 adiacente abbandonato in maniera fatiscente da più di 20 avanti, situato tra stadio e piscina. Già, anche quel campetto: dopo due decenni riusciamo a risistemarlo nella sua interezza, grazie al contributo descritto.

L’ufficio tecnico del Comune adesso non deve restar fermo sul più bello, però: si deve immediatamente attivare per realizzare questa gara in grado di restituire quanto prima possibile le tribune copertine agli sportivi della città. Vero che oggigiorno è subentrato il Commissario prefettizio, ma per il bene della città i lavori non devono fermarsi, le opere devono andare avanti, gli uffici devono lavorare.

La commissaria, in modo particolare, non può perdere queste occasioni: la città non si può fermare. Noi abbiamo lavorato duramente, abbiamo redatto progetti vincenti, abbiamo ottenuto importanti finanziamenti: adesso vanno spesi e per questo sollecitiamo in maniera civile ed educata la Commissaria a finire i lavori ed entro i tempi previsti”.