Civitavecchia, grave incidente in via Guido Baccelli: due feriti trasportati in ospedale

Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi a Civitavecchia. Intorno alle ore 11.50, due autoveicoli si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamento in via Guido Baccelli, all’altezza del civico 174.

A seguito del violento impatto, una delle vetture ha terminato la propria corsa ribaltandosi su un fianco. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli uomini della Bonifazi con l’equipaggio della 17A e i Vigili del Fuoco di Civitavecchia, che hanno immediatamente avviato le delicate operazioni di estricazione per liberare l’occupante del veicolo ribaltato rimasto incastrato tra le lamiere.

Una volta messo in sicurezza ed estratto dall’abitacolo, il ferito è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, giunto rapidamente sul luogo dell’incidente. Entrambi gli occupanti delle vetture coinvolte sono stati successivamente trasportati al nosocomio cittadino per accertamenti e cure.

Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e regolare la viabilità, che ha subito temporanei rallentamenti. Le condizioni dei feriti non sono state rese note.