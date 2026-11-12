Via Doganale, il Vicesindaco Ferri: “Chiesta a Città Metropolitana acquisizione del tratto adiacente le tre entrate di Valcanneto”

Il Vicesindaco e Assessore alla Polizia Locale Ferri: “In questo modo potremo programmare con maggiore semplicità interventi di riqualificazione e manutenzione”

“Nei giorni scorsi abbiamo avanzato richiesta ufficiale alla Città Metropolitana di Roma Capitale del tratto di strada di via Doganale davanti i tre ingressi della Frazione di Valcanneto. Uno snodo viario fondamentale del nostro territorio, una zona di collegamento tra più frazioni e transito continuo di mezzi e automezzi che dalla via Aurelia raggiungono la Settevene Palo Nuova. L’obiettivo è quello di far divenire quel tratto di strada, da cento metri prima dell’incrocio con via Claudio Monteverdi fino a centro metri dopo l’intersezione con via Umberto Giordano, un patrimonio comunale e poter dunque operare in maniera diretta e con fondi propri sulla manutenzione e la messa in sicurezza”.

A dichiararlo è Riccardo Ferri, Vicesindaco di Cerveteri e Assessore alla Polizia Locale e Patrimonio che aggiunge: “Una richiesta avanzata per assicurare una gestione più diretta ed efficace di un’area del nostro territorio che merita di essere continuamente attenzionata per la crucialità che ricopre negli spostamenti dei cittadini. Acquisirla a patrimonio comunale ci consentirebbe inoltre di programmare e realizzare con maggiore tempestività manutenzioni e riqualificazioni del tratto in questione, oltre a garantire una gestione maggiormente coordinata con il sistema della viabilità comunale e di rispondere in maniera più puntuale alle esigenze dei residenti e degli utenti della strada”.