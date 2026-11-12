Cerveteri, arrestato un personal trainer: in casa mezzo chilo di cocaina e 700 dosi di anabolizzanti

A Cerveteri, la Polizia di Stato ha arrestato un personal trainer di 51 anni con l’accusa di spaccio di droga e detenzione illegale di sostanze dopanti. Durante una perquisizione domiciliare, gli agenti del Commissariato di Civitavecchia hanno sequestrato quasi 500 grammi di cocaina e circa 700 tra flaconi e compresse di anabolizzanti, probabilmente destinati a un mercato parallelo nelle palestre della zona. L’uomo si trova attualmente agli arresti domiciliari in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari, mentre le indagini proseguono per individuare eventuali complici e canali di distribuzione.