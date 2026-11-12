Ladispoli, la Biblioteca Comunale non chiude mai: un incontro per scoprire i servizi digitali gratuiti

L’appuntamento è fissato per mercoledì 18 novembre alle ore 10:00 presso la sede di via Caltagirone. Un’occasione pratica per imparare ad accedere da casa a e-book, audiolibri e giornali.

La lettura e l’informazione non conoscono orari di chiusura. È questo il messaggio al centro della nuova iniziativa promossa dalla Biblioteca Comunale di Ladispoli “Peppino Impastato”, che invita la cittadinanza a scoprire le potenzialità del prestito digitale.

Grazie ai servizi online attivi gratuitamente, gli utenti hanno infatti la possibilità di portare l’intera biblioteca sempre con sé — direttamente su smartphone, tablet o computer — e di accedere in qualsiasi momento della giornata a un vasto catalogo di contenuti:

E-book da scaricare e leggere ovunque;

da scaricare e leggere ovunque; Quotidiani e riviste nazionali e internazionali da sfogliare online;

nazionali e internazionali da sfogliare online; Audiolibri da ascoltare in ogni momento.

Per guidare i cittadini alla scoperta di questi strumenti, la Biblioteca ha organizzato un incontro pratico e aperto a tutti, pensato per accompagnare i partecipanti passo dopo passo: dalla procedura di iscrizione fino all’utilizzo quotidiano delle piattaforme digitali. L’appuntamento è studiato anche per chi ha poca dimestichezza con la tecnologia, grazie al supporto diretto dello staff pronto a rispondere a ogni dubbio o domanda.

Come partecipare

L’ingresso all’evento è gratuito, ma è consigliata la prenotazione. Chi desidera partecipare è invitato a portare con sé il proprio dispositivo (smartphone, tablet o PC) e la tessera della biblioteca; chi non fosse ancora iscritto potrà comunque regolarizzare l’iscrizione direttamente sul posto.