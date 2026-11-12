Allerta meteo a Ladispoli: previsti vento forte, mareggiate e temporali. Chiuso il Bosco di Palo

L’avviso della Protezione Civile è valido dalla mattinata di oggi, giovedì 12 novembre, per le successive 24-36 ore. L’invito dell’Amministrazione comunale alla massima prudenza.

Ondata di maltempo in arrivo sul litorale. L’Amministrazione comunale di Ladispoli informa la cittadinanza che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse valido per tutto il Lazio.

A partire dalla mattinata di oggi, giovedì 12 novembre, e per le successive 24-36 ore, sul territorio sono attesi venti forti o di burrasca, con possibili raffiche particolarmente intense, mareggiate lungo le coste esposte e precipitazioni sparse e diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, raffiche di vento e frequente attività elettrica. A scopo precauzionale, il Comune ha inoltre disposto la chiusura del Parco del Bosco di Palo per le giornate di oggi e domani.

Le raccomandazioni per i cittadini

L’Amministrazione comunale invita la popolazione a prestare la massima attenzione e ad adottare comportamenti prudenti, specialmente durante le fasi più critiche del peggioramento. In particolare, si raccomanda di evitare per quanto possibile gli spostamenti non necessari durante i temporali, prestare attenzione in prossimità di alberi, impalcature e strutture esposte al vento, non sostare lungo il litorale o nelle aree interessate da possibili mareggiate e mettere in sicurezza oggetti e arredi collocati su balconi, terrazzi e giardini.

Il Comune continuerà a monitorare costantemente l’evoluzione della situazione meteorologica, fornendo eventuali aggiornamenti attraverso i propri canali istituzionali.