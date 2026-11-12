Completato l’ampliamento del fotovoltaico sul Lungomare dei Navigatori Etruschi a Campo di Mare

Si sono conclusi i lavori per il primo ampliamento dell’impianto fotovoltaico situato sulle pensiline del Lungomare dei Navigatori Etruschi a Campo di Mare.

L’intervento, realizzato nell’ambito del piano di gestione e potenziamento degli impianti comunali segna un nuovo traguardo nel percorso dell’Amministrazione comunale di Cerveteri verso la transizione ecologica e l’efficientamento energetico del territorio.

Con l’installazione dei nuovi moduli sulle pensiline della zona costiera, l’infrastruttura solare è stata potenziata per massimizzare la produzione di energia pulita e ottimizzarne l’immissione e lo sfruttamento.

Il nuovo assetto impiantistico garantisce ora un concreto risparmio energetico a diretto beneficio della rete di pubblica illuminazione nel quadrante compreso tra Viale Mediterraneo e Viale Adriatico, in località Campo di Mare, un’area caratterizzata da un fabbisogno energetico medio stimato di circa 12 kW.

“Con la conclusione di questi lavori compiamo un passo concreto verso l’autosufficienza energetica delle nostre infrastrutture e la riduzione dei costi a carico della collettività – ha dichiarato l’Assessore ai Lavori Pubblici Matteo Luchetti – abbiamo valorizzato e messo a sistema strutture già presenti sul nostro litorale, trasformandole in una risorsa pulita ed efficiente capace di abbattere i consumi dell’illuminazione pubblica in un’area strategica di Cerenova. È il risultato di una programmazione tecnica mirata che unisce tutela ambientale e risparmio sulla spesa corrente”.