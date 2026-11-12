Nuove email nelle scuole: allerta anche a Cerveteri e Ladispoli, ma nessuna evacuazione

Dopo gli episodi di ieri, questa mattina altri istituti del litorale sono stati raggiunti dai messaggi d’allarme. I sindaci Gubetti e Grando rassicurano le famiglie: lezioni regolari mentre Polizia, Carabinieri e Polizie Locali effettuano i sopralluoghi nei plessi

CERVETERI – LADISPOLI. Mattinata di controlli ma senza interruzioni dell’attività didattica negli istituti scolastici del litorale. A seguito dell’ondata di falsi allarmi registrata ieri in tutta Italia, anche questa mattina una nuova raffica di e-mail massive contenenti minacce di attentati ha raggiunto diverse scuole del Paese, coinvolgendo nuovamente sia Cerveteri che Ladispoli.

A differenza di quanto accaduto in passato, tuttavia, questa volta gli istituti non sono stati sgomberati e le lezioni stanno proseguendo regolarmente in entrambi i comuni. La decisione segue le direttive del nuovo protocollo operativo stilato ieri dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica e comunicate da Palazzo Chigi: in assenza di elementi concreti ulteriori rispetto alla semplice ricezione di una e-mail massiva, l’indicazione per le autorità locali e le dirigenze scolastiche è infatti quella di non procedere all’evacuazione degli edifici.

A fare chiarezza e a rassicurare studenti e famiglie sono stati i due primi cittadini attraverso i canali ufficiali delle rispettive amministrazioni.

A Cerveteri, il sindaco Elena Gubetti ha confermato il coinvolgimento di alcuni plessi cittadini, ribadendo che gli edifici non sono stati evacuati nel pieno rispetto delle disposizioni governative. Sul territorio restano comunque operativi Carabinieri e Polizia Locale, impegnati nei dovuti rilievi e in costante contatto con l’Amministrazione. La prima cittadina ha inoltre rivolto un appello alla cittadinanza affinché si attenga esclusivamente alle comunicazioni provenienti da fonti certe e istituzionali (Organi di Governo, Prefettura, Comune e dirigenze scolastiche), evitando di alimentare allarmismi ingiustificati.

Situazione analoga nella vicina Ladispoli, dove il sindaco Alessandro Grando ha informato i cittadini dell’arrivo delle mail intimidatorie nelle scuole locali. Anche nella città balneare non è stato disposto alcuno sgombero sulla base delle indicazioni ricevute dalle autorità competenti. Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale stanno comunque effettuando accurati sopralluoghi in ogni plesso scolastico per verificare l’assenza di pericoli reali.

Entrambe le amministrazioni comunali mantengono attivo un filo diretto con le Forze dell’Ordine per monitorare costantemente l’evolversi della situazione e fornire tempestivi aggiornamenti in caso di novità.

Immagine generata da AI