Trasmessa da LAZIOcrea a Regione Lazio e Comune di S. Marinella la bozza definitiva della convenzione che regola i rapporti al Castello di S. Severa

Il CdA di LAZIOcrea, società in house che gestisce e cura l’animazione culturale del Castello di S. Severa su mandato della Regione Lazio, ha trasmesso oggi agli Uffici regionali e al Comune di S. Marinella, ente sul cui territorio ricade lo storico edificio, la bozza definitiva della convenzione che regola i rapporti tra le parti nella conduzione dell’immobile, di cui la Regione è proprietaria.

Il documento inviato, che dovrà ora essere esaminato e successivamente approvato, è il frutto di un confronto virtuoso che il nuovo CdA di LAZIOcrea ha avviato subito dopo il suo insediamento, nel giugno scorso, con il Sindaco di S. Marinella e arriva dopo quasi quattro anni dalla scadenza della precedente convenzione, andando a colmare un vuoto non più tollerabile.

Naturalmente si è cercato di ascoltare le molte voci portatrici di interessi, nel pieno rispetto di tutti, ma nel solco e nei limiti delineati dalla Regione Lazio che ha fornito direttive precise in ordine alle finalità di promozione e valorizzazione del complesso monumentale.

A questo proposito il CdA di LAZIOcrea ringrazia il Sindaco Alessio Manuelli e l’Amministrazione comunale per la disponibilità e l’atteggiamento collaborativo mostrati nel corso degli incontri, nell’ottica di una proficua collaborazione tra Enti orientata verso una seria e solida valorizzazione del Castello

Si è trattato infatti di un metodo il cui risultato è un accordo che oltre a recuperare un ritardo importante, pone basi per una collaborazione il cui obiettivo, condiviso da Regione Lazio, LAZIOcrea, e Amministrazione comunale, è offrire occasioni di crescita ai cittadini di S. Marinella e opportunità qualitativamente attrattive alle decine di migliaia di visitatori che ogni anno visitano il Castello di S. Severa.