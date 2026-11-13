Dal 14 novembre al 13 dicembre 2026 un viaggio tra arte, tradizione e creatività. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alla Cultura e organizzata dal delegato alle Mostre Filippo Conte, vedrà protagonisti quindici artisti. L’assessora Margherita Frappa: «Un appuntamento che unisce arte, tradizione e partecipazione».

Ladispoli si veste di Natale: alla Sala Rossellini torna la Mostra dei Presepi, giunta alla XXI edizione –

LADISPOLI – Il fascino delle tradizioni natalizie, la creatività degli artisti e la magia del presepe tornano protagonisti a Ladispoli, che si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti culturali più attesi e rappresentativi del periodo delle festività.

Sabato 14 novembre 2026, alle ore 11.00, presso la Sala Rossellini di via Duca degli Abruzzi 197, sarà inaugurata la XXI edizione della Mostra dei Presepi, promossa dal Comune di Ladispoli attraverso l’Assessorato alla Cultura e organizzata dal delegato alle Mostre Filippo Conte.

Una manifestazione che, giunta al prestigioso traguardo della ventunesima edizione, rappresenta ormai una tradizione consolidata nel panorama culturale cittadino, capace di coniugare il valore simbolico del Natale con l’espressione artistica e la partecipazione della comunità.

L’esposizione, visitabile fino al 13 dicembre, offrirà ai cittadini e ai visitatori l’opportunità di ammirare opere realizzate con sensibilità, fantasia e abilità artigianale, ciascuna espressione di una personale interpretazione della Natività.

Il presepe come espressione di arte, cultura e memoria

Da secoli il presepe rappresenta uno dei simboli più profondi della tradizione natalizia italiana, un patrimonio culturale capace di attraversare generazioni, territori e linguaggi artistici.

Non soltanto una rappresentazione della nascita di Gesù, ma anche un racconto fatto di ambientazioni, personaggi, dettagli e atmosfere che custodiscono la memoria delle comunità e delle loro tradizioni.

La Mostra dei Presepi di Ladispoli si inserisce proprio in questo percorso di valorizzazione culturale, offrendo spazio alla creatività di artisti che, attraverso materiali, tecniche e interpretazioni differenti, contribuiscono a mantenere viva un’arte profondamente radicata nell’identità italiana.

Ogni opera diventa così una piccola narrazione, nella quale la manualità incontra l’immaginazione e il significato spirituale del Natale si intreccia con la bellezza dell’espressione artistica.

Margherita Frappa: «Un’occasione di incontro e condivisione per la città»

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è l’assessora alla Cultura del Comune di Ladispoli, Margherita Frappa, che evidenzia il valore culturale e sociale della manifestazione.

«La Mostra dei Presepi rappresenta un appuntamento significativo per la nostra città, capace di unire arte, tradizione e partecipazione. Con questa iniziativa vogliamo accompagnare Ladispoli verso il Natale, valorizzando il talento degli artisti e offrendo alla comunità un’occasione di incontro e condivisione».

Parole che testimoniano la volontà dell’Amministrazione comunale di sostenere iniziative capaci di valorizzare le tradizioni locali e, allo stesso tempo, promuovere momenti di aggregazione attraverso la cultura.

Filippo Conte: «Ventuno edizioni costruite grazie alla passione degli artisti»

Particolarmente significativo il traguardo raggiunto dalla manifestazione, che quest’anno celebra ventuno edizioni.

Un percorso al quale ha contribuito l’impegno organizzativo del delegato alle Mostre Filippo Conte, da sempre attento alla valorizzazione delle espressioni artistiche e culturali del territorio.

«Giungere alla ventunesima edizione significa dare continuità a un percorso costruito nel tempo grazie alla passione e alla disponibilità di tanti artisti», sottolinea Conte.

«Ogni presepe racchiude una storia, un’emozione e un’espressione artistica personale. Il nostro desiderio è custodire questa tradizione e renderla ogni anno patrimonio condiviso della città».

Un messaggio che racchiude lo spirito della manifestazione: preservare un patrimonio di creatività e memoria, trasmettendolo alle nuove generazioni e rendendolo accessibile all’intera cittadinanza.

Quindici artisti protagonisti dell’esposizione

Saranno quindici gli artisti partecipanti alla XXI Mostra dei Presepi, ciascuno con il proprio contributo creativo e la propria sensibilità espressiva.

Le opere esposte porteranno la firma di Girolamo Termini, Paola Alessandrini, Rita Cappiello, Simonetta Imperato, Monica Potì, Anna Sbardella, Rita Consolini, Carmela Greco, Donato D’Angelo, Carla Cucco, Stefania De Angelis, Stefano Azzena, Elisa Azzena, Natalina Orru e Romeo D’Innocenzo.

Una partecipazione che testimonia la vitalità dell’iniziativa e il desiderio di condividere con il pubblico il risultato di un lavoro artistico che richiede dedizione, pazienza e passione.

Un appuntamento aperto alla cittadinanza fino al 13 dicembre

La mostra sarà ospitata presso la Sala Rossellini, in via Duca degli Abruzzi 197, di fronte alla Chiesa di Santa Maria del Rosario, e resterà aperta tutti i giorni fino a domenica 13 dicembre 2026.

Gli orari di visita saranno dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00, consentendo a cittadini, famiglie e visitatori di scoprire le opere esposte e immergersi nell’atmosfera delle festività.

La XXI Mostra dei Presepi rappresenta dunque non soltanto un appuntamento espositivo, ma anche un’occasione per riscoprire il valore delle tradizioni, il talento degli artisti e il senso di appartenenza alla comunità.

Un viaggio tra arte, memoria ed emozioni che, attraverso la semplicità e la bellezza del presepe, accompagnerà Ladispoli verso il Natale, ricordando come le tradizioni più autentiche continuino a vivere grazie alle persone che scelgono di custodirle e tramandarle.