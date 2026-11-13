Via libera ai documenti contabili e di programmazione nella seduta del 9 novembre. Patrimonio netto consolidato di oltre 46 milioni di euro e risultato d’esercizio positivo. Il sindaco Alessio Manuelli: «Un atto di chiarezza e responsabilità verso i cittadini». L’Amministrazione punta su trasparenza, sostenibilità finanziaria e monitoraggio delle opere pubbliche.

Santa Marinella, il Consiglio Comunale approva il Bilancio Consolidato 2025 e il DUP 2027-2029: conti solidi e attenzione alle criticità del PNRR –

SANTA MARINELLA – Un passaggio significativo per la gestione finanziaria e la programmazione amministrativa della città. Nella seduta del 9 novembre 2026, il Consiglio Comunale di Santa Marinella ha approvato il Bilancio Consolidato 2025 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2027-2029, due strumenti fondamentali per delineare lo stato di salute dei conti pubblici e definire le priorità dell’azione amministrativa per il prossimo triennio.

L’approvazione rappresenta un momento di verifica della situazione economico-patrimoniale dell’Ente e delle attività della società partecipata, ma anche un’occasione per affrontare le criticità legate ai progetti finanziati attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e altri programmi di investimento pubblico.

Bilancio Consolidato: patrimonio netto di oltre 46 milioni di euro

I dati del Bilancio Consolidato, che comprende il Comune di Santa Marinella e la società interamente controllata SMS – Santa Marinella Servizi, evidenziano un risultato d’esercizio di gruppo positivo pari a 1.849.738 euro, un patrimonio netto consolidato di 46.800.498,98 euro e disponibilità liquide per 6.893.567,62 euro.

Risultati che, secondo l’Amministrazione comunale, confermano la solidità patrimoniale dell’Ente e l’andamento positivo della società partecipata.

In particolare, SMS Santa Marinella Servizi registra un utile d’esercizio di 67.400 euro e un patrimonio netto di 236.166 euro, dati che contribuiscono al quadro economico complessivo del gruppo comunale.

Il sindaco Manuelli: «Trasparenza e responsabilità, senza promesse irrealizzabili»

A commentare l’approvazione dei documenti finanziari è il sindaco Alessio Manuelli, che sottolinea l’importanza di un’azione amministrativa improntata alla concretezza e alla trasparenza.

«Con l’approvazione del Bilancio Consolidato e del DUP compiamo un atto di chiarezza e responsabilità verso i cittadini. I numeri del consolidato confermano la solidità patrimoniale dell’Ente e il buon lavoro svolto anche dalla nostra partecipata SMS, mentre sul fronte della programmazione scegliamo la linea della massima trasparenza».

Il primo cittadino richiama inoltre l’attenzione sulle difficoltà legate ad alcuni interventi già finanziati, evidenziando la necessità di affrontarle attraverso una pianificazione realistica.

«Non facciamo promesse irrealizzabili, ma guardiamo in faccia le criticità ereditate sui progetti PNRR e sui lavori finanziati per metterle in sicurezza, costruendo passi concreti e sostenibili per la crescita quotidiana della nostra città».

DUP 2027-2029: le linee strategiche per il futuro della città

Accanto al Bilancio Consolidato, il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2027-2029, destinato a orientare le scelte politiche, economiche e amministrative del prossimo triennio.

A illustrarne i contenuti è il vicesindaco e assessore al Bilancio Sergio Bucciarelli, che chiarisce la struttura del documento e il suo rapporto con il futuro Bilancio di Previsione.

«Il DUP è diviso in due parti. Nella parte strategica riprende sinteticamente le dichiarazioni programmatiche di mandato della nuova Amministrazione e nella parte operativa indica dati finanziari non definitivi che verranno compiutamente valutati nel Bilancio di Previsione 2027-2029 di prossima redazione».

Il documento contiene già alcune informazioni rilevanti per comprendere la situazione finanziaria e le prospettive dell’Ente.

Tra queste figura il debito complessivo comunale, pari a 11.546.313,03 euro, insieme alla distribuzione della popolazione residente per fasce d’età e a una prima valutazione delle missioni e dei programmi di spesa.

Opere pubbliche, personale e patrimonio: i prossimi passaggi

L’Amministrazione comunale ha annunciato che, in occasione della presentazione del Bilancio di Previsione 2027-2029, sarà predisposta una Nota Aggiuntiva al DUP, contenente ulteriori strumenti di pianificazione.

Tra gli interventi programmatori previsti figurano il piano triennale dei lavori pubblici con il relativo elenco annuale, il programma triennale degli acquisti di beni e servizi, il piano delle alienazioni e della valorizzazione del patrimonio comunale e la programmazione del fabbisogno di personale.

Si tratta di strumenti attraverso i quali l’Amministrazione intende definire con maggiore precisione le priorità operative, valutando le risorse disponibili e la sostenibilità degli interventi.

Progetti PNRR, restano criticità e possibili ripercussioni sui bilanci futuri

Uno degli aspetti più delicati emersi riguarda la situazione dei progetti finanziati con risorse PNRR e degli altri lavori sostenuti da finanziamenti regionali o di ulteriori enti pubblici.

L’Amministrazione ha confermato la presenza di criticità che richiederanno un’attenta ricognizione e una rendicontazione puntuale, anche per valutarne le possibili conseguenze sugli equilibri finanziari comunali.

Le problematiche ancora aperte potrebbero infatti determinare ripercussioni sulla situazione economica dell’Ente, con potenziali effetti sulla capacità di spesa nei prossimi esercizi.

Da qui la volontà di procedere attraverso un monitoraggio approfondito degli interventi, individuando le soluzioni necessarie per salvaguardare le risorse pubbliche e garantire, per quanto possibile, la continuità dei progetti.

Una programmazione tra stabilità finanziaria e sfide future

L’approvazione del Bilancio Consolidato 2025 e del DUP 2027-2029 segna dunque una tappa importante nell’attività amministrativa di Santa Marinella.

Da una parte, i risultati economico-patrimoniali consolidati restituiscono un quadro positivo; dall’altra, le criticità relative agli investimenti e alle opere pubbliche impongono prudenza e una programmazione attenta.

La sfida per l’Amministrazione Manuelli sarà ora quella di tradurre la solidità patrimoniale evidenziata dai documenti contabili in una capacità concreta di investimento e di risposta alle esigenze della comunità, affrontando le problematiche ancora aperte senza compromettere gli equilibri finanziari futuri.

Un percorso nel quale trasparenza, responsabilità e sostenibilità delle scelte saranno elementi determinanti per accompagnare lo sviluppo della città nei prossimi anni.