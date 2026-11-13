Domenica 15 novembre l’iniziativa gratuita promossa da LIFESPORT SSD e Cicli Castellaccio, inserita tra le manifestazioni sostenute dalla Federazione Ciclistica Italiana Lazio. Un percorso di 120 chilometri tra sport, prevenzione e sensibilizzazione, con il patrocinio della LILT e del CONI Lazio.

Sicurezza stradale, da Cerveteri ai Monti della Tolfa una pedalata per ricordare le vittime della strada –

CERVETERI – Una pedalata per ricordare chi ha perso la vita sulle strade, sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere una cultura della sicurezza fondata sul rispetto reciproco e sulla responsabilità collettiva. È questo lo spirito di “Dal Mare ai Monti della Tolfa”, la manifestazione cicloturistica non competitiva in programma domenica 15 novembre 2026, in occasione della Giornata Mondiale in Ricordo delle Vittime della Strada.

L’iniziativa, organizzata da LIFESPORT SSD e Cicli Castellaccio, ha ricevuto un importante riconoscimento dalla Federazione Ciclistica Italiana, che attraverso il Comitato Regionale Lazio l’ha inserita tra gli appuntamenti promossi sul territorio per celebrare questa significativa ricorrenza.

Un’adesione che rafforza il valore sociale della manifestazione, trasformando una giornata dedicata al ciclismo in un’occasione di riflessione su una delle questioni più delicate della mobilità contemporanea: la sicurezza di tutti coloro che quotidianamente percorrono le nostre strade.

“Facciamoci vedere, facciamoci sentire!” è il messaggio lanciato dal mondo ciclistico per richiamare l’attenzione di cittadini e istituzioni sull’importanza della prevenzione degli incidenti e sulla necessità di comportamenti responsabili alla guida.

A sottolineare il significato dell’iniziativa è Gianclaudio Croce, Presidente di LIFESPORT SSD, che esprime soddisfazione per l’attenzione riservata dalla Federazione Ciclistica Italiana.

«L’inserimento della nostra pedalata tra le manifestazioni promosse dalla FCI Lazio rappresenta un segnale importante e rafforza il messaggio che vogliamo trasmettere. Non possiamo ricordare le vittime della strada soltanto il giorno dopo una tragedia. La sicurezza deve diventare un impegno quotidiano, condiviso da automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni».

Un richiamo alla responsabilità che supera qualsiasi contrapposizione tra le diverse categorie di utenti della strada.

«Ogni vita spezzata rappresenta una tragedia che coinvolge famiglie e intere comunità. Come ciclisti conosciamo bene l’importanza di condividere la strada in condizioni di sicurezza, ma il nostro obiettivo non è contrapporre categorie, bensì promuovere una cultura del rispetto reciproco, della prudenza e della responsabilità. Le strade appartengono a tutti», aggiunge Croce.

Un percorso di 120 chilometri tra mare, colline e borghi del Lazio

La manifestazione si svilupperà lungo un itinerario di circa 120 chilometri, con 1.300 metri di dislivello, attraversando alcuni dei paesaggi più suggestivi del litorale laziale e dei Monti della Tolfa.

Il percorso interesserà i territori di Cerveteri, Bracciano, Manziana, Tolfa, Allumiere, Civitavecchia e Santa Marinella, offrendo ai partecipanti l’opportunità di vivere una giornata all’insegna dello sport, della condivisione e della valorizzazione del territorio.

Non sono previste classifiche, cronometri o competizioni. L’obiettivo è pedalare insieme, rispettando le norme della circolazione stradale e valorizzando lo spirito autentico del cicloturismo.

Per garantire il necessario supporto ai partecipanti, gli organizzatori predisporranno due punti ristoro lungo il percorso, assistenza meccanica e medica e un servizio di carro scopa.

Sport, salute e prevenzione: il sostegno della LILT e del CONI Lazio

L’iniziativa gode del patrocinio della LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e del CONI Lazio, inserendosi in un più ampio programma di promozione della salute, dell’attività fisica e dei corretti stili di vita.

Un impegno che trova ulteriore fondamento nel Protocollo d’Intesa sottoscritto nel gennaio 2026 tra LIFESPORT SSD e la LILT nazionale, finalizzato a promuovere la prevenzione oncologica e il valore educativo e sociale dello sport.

Gli organizzatori hanno inoltre rivolto un invito alle amministrazioni comunali dei territori attraversati e alle associazioni impegnate nella tutela delle vittime della strada, auspicando una partecipazione capace di coinvolgere non soltanto il mondo sportivo, ma l’intera comunità.

«La sicurezza stradale non può essere considerata una questione che riguarda soltanto i ciclisti o gli automobilisti. È un tema di civiltà, educazione e responsabilità collettiva, sul quale tutti siamo chiamati a fare la nostra parte», sottolinea il Presidente Croce.

Ritrovo a Cerveteri alle 7.30, partenza alle 8

L’appuntamento è fissato per domenica 15 novembre alle ore 7.30 presso il Ristorante Casale Maremma, in località Due Casette, nel Comune di Cerveteri, mentre la partenza è prevista alle ore 8.00.

La partecipazione sarà completamente gratuita, riservata ai ciclisti regolarmente tesserati FCI o EPS e in possesso di idonea certificazione medica.

Una scelta precisa degli organizzatori, che intendono favorire la partecipazione e rendere lo sport uno strumento accessibile di aggregazione e sensibilizzazione.

«Abbiamo scelto ancora una volta di rendere gratuita la partecipazione perché crediamo in uno sport capace di unire le persone e trasmettere valori positivi», conclude Gianclaudio Croce.

«Questa volta, però, il traguardo più importante non sarà quello raggiunto dopo 120 chilometri, ma la consapevolezza che ciascuno di noi può contribuire a rendere le nostre strade più sicure. Perché il rispetto della vita deve sempre venire prima di ogni traguardo».

Un messaggio che accompagnerà i partecipanti lungo l’intero percorso, ricordando come lo sport possa diventare anche un potente strumento di educazione civica e solidarietà.

Perché ogni strada dovrebbe essere un luogo di incontro e di vita, mai di tragedia.