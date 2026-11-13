A Cerveteri la XVII Festa dell’Olio Nuovo: a dicembre due giorni dedicati al territorio e alle eccellenze olearie

Organizzata dall’Assessorato alle Politiche Agricole del Comune di Cerveteri insieme all’Associazione 3.0, gode del sostegno e contributo di Regione Lazio e Arsial. Il Vicesindaco Riccardo Ferri: “Uno degli appuntamenti più attesi del nostro territorio, vetrina d’eccezione per gli imprenditori agricoli del comprensorio”

Da sempre è uno degli appuntamenti più attesi dell’intero litorale laziale a nord di Roma. Unisce sapori, le eccellenze agroalimentari del territorio etrusco, tradizione, scoperta del patrimonio storico e archeologico, cultura e conoscenza. A Cerveteri, in Piazza Santa Maria nel cuore del Centro Storico, tra le mura del Museo Nazionale Cerite e quelle di Castello Ruspoli, sabato 5 e domenica 6 dicembre torna la Festa dell’Olio Nuovo, giunta quest’anno alla sua XVIIesima edizione.

Organizzata e promossa dall’Assessorato alle Politiche Agricole del Comune di Cerveteri, insieme all’Associazione 3.0, gode del contributo e del sostegno della Regione Lazio e di Arsial – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura nel Lazio.

“Da sempre la Festa dell’Olio Nuovo è uno degli appuntamenti più attesi e maggiormente legato alla tradizione della nostra città – ha dichiarato Riccardo Ferri, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Agricole del Comune di Cerveteri – un evento che consente ai nostri produttori di ‘mettersi in vetrina’, di far conoscere la propria attività, il proprio modo di lavorare e produrre ciò che ogni giorno impreziosisce le nostre tavole. Una rassegna che quest’anno giunge alla sua 17esima edizione e che ogni volta coinvolge tantissime realtà associative e altrettanti imprenditori agricoli”.

“Importante per la riuscita della Festa di quest’anno, è senza dubbio il contributo che come Assessore alle Politiche Agricole sono riuscito ad ottenere da Arsial e per il quale ringrazio l’Assessore della Regione Lazio all’Agricoltura Giancarlo Righini: un finanziamento che ci consentirà di allestire un programma di iniziative valido e che sarà in grado di attirare nel nostro Centro Storico un gran numero di visitatori da tutto il territorio – ha aggiunto il Vicesindaco Riccardo Ferri – quest’anno poi la produzione olearia è stata davvero ottima da un punto di vista qualitativo, un fattore che ci lascia ben sperare anche per la nostra Festa dell’Olio, che sono certo rappresenterà un grande momento per il territorio e per gli imprenditori agricoli locali”.

“In queste settimane stiamo lavorando per l’organizzazione della Festa dell’Olio Nuovo – commenta il Sindaco Gubetti – un ringraziamento lo rivolgo al nostro Vicesindaco Riccardo Ferri e all’Associazione 3.0 per l’impegno e l’attenzione per questo appuntamento a cui siamo davvero tutti molto legati. A breve, uscirà il programma dettagliato, ma intanto invito i cittadini di Cerveteri e dell’intero litorale a scegliere Cerveteri per degustare i prodotti tipici del nostro territorio, per passeggiare nel nostro Centro Storico, facendo anche acquisti nelle nostre attività commerciali e per conoscere la nostra città”.