Il Piano Asfalti prosegue: in corso il rifacimento completo di via Perusia a Cerenova –
Dopo via Todi, via Sterpeto, via Suessola e via Vadimone, proseguono i cantieri del “Piano Asfalti 2026”, messo a punto dall’Assessorato alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri. Questa mattina, dopo le attività di fresatura dei giorni scorsi, la ditta appaltatrice sta procedendo con il rifacimento del manto stradale in via Perusia in tutta la sua lunghezza.
“Con via Perusia si conclude la prima parte di lavori prevista da questo appalto da 950mila euro per i rifacimenti del manto stradale – ha dichiarato Matteo Luchetti, Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri – ora i cantieri si sposteranno a Cerveteri capoluogo e poi procederemo con un lungo tratto della via di San Paolo”.