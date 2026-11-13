Mercoledì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Assessorato alla Cultura promuove la proiezione del film “L’acqua non è mai ferma” di Roberto Mariotti e Ilaria Jovine. Due appuntamenti dedicati agli studenti e alla cittadinanza, con un dibattito serale alla presenza dell’assessora Margherita Frappa, degli autori e degli attori protagonisti. Ingresso gratuito per la proiezione aperta al pubblico.

Ladispoli, “Oltre il silenzio”: il cinema contro la violenza sulle donne al Teatro Massimo Freccia –

LADISPOLI – Il cinema come strumento di consapevolezza, educazione e riflessione, capace di raccontare storie, suscitare emozioni e contribuire a rompere il silenzio che troppo spesso accompagna la violenza sulle donne.

È questo il significato di “Oltre il silenzio”, l’iniziativa promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Ladispoli in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, in programma mercoledì 25 novembre 2026 presso il Cinema Teatro Massimo Freccia.

Al centro della giornata la proiezione del film “L’acqua non è mai ferma”, diretto da Roberto Mariotti e Ilaria Jovine, un’opera scelta per stimolare il confronto e la riflessione su una tematica di profonda rilevanza sociale, che continua a richiedere attenzione, sensibilità e un impegno condiviso da parte delle istituzioni e della società civile.

Una mattinata dedicata agli studenti: educare al rispetto attraverso il cinema

Il primo appuntamento è previsto alle ore 11.00, con una proiezione riservata agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Un momento particolarmente significativo, pensato per coinvolgere le nuove generazioni in un percorso di sensibilizzazione sulla violenza di genere, favorendo il dialogo e la consapevolezza attraverso il linguaggio cinematografico.

La scuola rappresenta infatti uno dei luoghi fondamentali nei quali promuovere una cultura del rispetto, dell’uguaglianza e della dignità della persona, contribuendo a riconoscere e contrastare comportamenti discriminatori, stereotipi e forme di violenza.

Attraverso la forza narrativa delle immagini, il cinema diventa così un’occasione educativa capace di avvicinare i giovani a questioni complesse, stimolando empatia, spirito critico e partecipazione.

Alle 21.30 la proiezione gratuita e il dibattito con autori e protagonisti

La giornata proseguirà alle ore 21.30, con una seconda proiezione aperta gratuitamente alla cittadinanza.

Al termine del film si terrà un dibattito pubblico che vedrà la partecipazione dell’assessora alla Cultura del Comune di Ladispoli, Margherita Frappa, dei registi e autori Roberto Mariotti e Ilaria Jovine e degli attori Elena Arvigo e Toni Garrani.

A moderare l’incontro sarà la giornalista Alice Lopedote, che accompagnerà il confronto tra gli ospiti e il pubblico, offrendo uno spazio di approfondimento sui temi affrontati dalla pellicola e sul ruolo della cultura nella prevenzione della violenza di genere.

Un’occasione per andare oltre la semplice visione cinematografica e trasformare l’esperienza del film in un momento di dialogo collettivo, nel quale emozioni, testimonianze e riflessioni possano contribuire ad accrescere la sensibilità verso un fenomeno che riguarda l’intera comunità.

La cultura come strumento di prevenzione e cambiamento

L’iniziativa promossa dall’Assessorato alla Cultura si inserisce nel percorso di sensibilizzazione che accompagna ogni anno il 25 novembre, una ricorrenza internazionale che invita a riflettere sulla necessità di contrastare ogni forma di violenza e discriminazione nei confronti delle donne.

La scelta di utilizzare il linguaggio cinematografico nasce dalla volontà di raggiungere un pubblico ampio e diversificato, coinvolgendo sia gli studenti sia gli adulti in una riflessione che non può esaurirsi in una sola giornata commemorativa.

Contrastare la violenza di genere significa anche investire nell’educazione, nella conoscenza e nella capacità di riconoscere i segnali di comportamenti violenti, promuovendo relazioni fondate sul rispetto reciproco e sulla libertà individuale.

In questo contesto, il coinvolgimento delle istituzioni, del mondo della scuola e degli operatori culturali assume un valore importante per costruire una maggiore consapevolezza sociale.

Ladispoli sceglie di non restare in silenzio

Con “Oltre il silenzio”, Ladispoli rinnova dunque il proprio impegno nella promozione di iniziative culturali dedicate a temi di grande rilevanza civile, affidando al cinema il compito di aprire uno spazio di ascolto, confronto e partecipazione.

L’appuntamento del 25 novembre rappresenta un invito rivolto all’intera cittadinanza a non rimanere indifferente, ricordando che la lotta contro la violenza sulle donne richiede un impegno costante, fatto di educazione, prevenzione e responsabilità condivisa.

La proiezione serale, con ingresso gratuito, si svolgerà alle ore 21.30 presso il Cinema Teatro Massimo Freccia di Ladispoli, seguita dall’incontro con gli autori, gli interpreti e i rappresentanti istituzionali.

Perché rompere il silenzio è il primo passo per costruire una società nella quale nessuna donna debba sentirsi sola, minacciata o privata della propria libertà.