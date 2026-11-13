Ostia, tentata strage: due fermi di indiziati di delitto eseguiti dalla Polizia di Stato per l’esplosione del 23 Ottobre

È stato dato un volto ed un’identità a due soggetti coinvolti nell’esplosione che lo scorso 23 ottobre, poco dopo le ore 21:30, ha colpito un immobile di via dei Velieri, nella zona dei cosiddetti Lotti, ad Ostia.

Per i due è scattato il fermo di indiziato di delitto disposto dalla Direzione distrettuale antimafia presso la Procura della Repubblica di Roma.

Tra i reati contestati figurano la tentata strage, il tentato omicidio aggravato, il danneggiamento aggravato, il porto e la detenzione di materiale esplosivo.

La Squadra Mobile della Questura di Roma, in seguito all’episodio caratterizzato da una straordinaria capacità offensiva, ha condotto una puntuale quanto incessante attività di indagine, che ha consentito di risalire a due soggetti, di cui una donna diciannovenne ed un uomo ventiseienne, entrambi originari di Roma, a carico dei quali sono emersi gravi indizi di colpevolezza in relazione al compimento dell’atto esplosivo.

Per effetto della deflagrazione, l’atrio condominiale e diverse unità immobiliari hanno riportato gravissimi danni infrastrutturali, mentre alcuni soggetti, tra cui il presunto destinatario dell’atto delittuoso, hanno riportato lesioni per le quali sono dovuti ricorrere a cure mediche.

Per ricostruire la trama delittuosa gli investigatori della Squadra mobile, unitamente al X Distretto di P.S. Lido sono ricorsi ad attività investigative di tipo tradizionale, battendo il territorio ed escutendo testimoni in grado di riferire dettagli sulla dinamica dei fatti, così come alla mappatura restituita da alcuni impianti di videosorveglianza siti a ridosso del target colpito, che hanno consentito, sebbene in quota parte, di tracciare gli spostamenti dei due soggetti sottoposti a fermo indiziato di delitto.

Alla base del grave gesto vi sarebbero motivi riconducibili alla contesa delle piazze di spaccio del territorio lidense.

L’ordigno, con ogni probabilità confezionato artigianalmente, con un quantitativo di polvere esplodente compresa tra i 2 ed i 4 kg, è stato condotto sul posto all’interno di una busta di plastica e collocato, poi, in un punto ritenuto utile ai fini delittuosi, provocando, con la deflagrazione, il serio danneggiamento dell’immobile attinto.

Le indagini a cura dell’ufficio investigativo della Questura capitolina, in stretto raccordo con il X Distretto di P.S. Lido, con il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia, proseguono al fine di comporre l’intera cornice nella quale si contestualizza l’episodio in narrativa, anche alla ricerca di ulteriori soggetti che possano essere coinvolti con il ruolo eventuale di mandanti.

Per completezza si precisa che le evidenze informative ed investigative sopra descritte attengono alla fase delle indagini preliminari e che, pertanto, per gli indagati vige il principio di presunzione di innocenza fino ad un eventuale accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna.