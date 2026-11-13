Forza Italia: si insedia quadrante Provincia Roma nord. Battilocchio (FI): “Prosegue il radicamento azzurro” –

Con una riunione operativa che si è tenuta nel tardo pomeriggio presso la Sala Ruspoli a Cerveteri, si è insediato il quadrante nord di Forza Italia della Provincia di Roma. Alla presenza del segretario provinciale Alessandro Battilocchio, dei capigruppo in Regione Giorgio Simeoni e in Città Metropolitane Massimiliano Marigliani, si è tenuta la prima riunione dell’organismo territoriale azzurro che comprende i membri della segreteria provinciale e gli amministratori comunali residenti in zona.Nel corso della discussione, sono stati affrontati diversi temi di carattere comprensoriale: dalla sanità ai trasporti, dalla viabilità allo sviluppo territoriale. Si è nuovamente ribadito il sostegno alla proposta parlamentare, a prima firma Alessandro Battilocchio, per l’istituzione della nuova provincia “Porta d’Italia” che Forza Italia ha posto ufficialmente come argomento in Conferenza dei Capigruppo alla Camera. Si è deciso di tenere la prossima riunione a Fiumicino entro la fine dell’anno.

“Con la riunione odierna si conclude l’insediamento dei tutti i quadranti territoriali della Provincia di Roma: il Partito nella provincia di Roma prosegue il suo radicamento e il suo rafforzamento, soprattutto grazie all’azione dei tanti amministratori comunali e referenti locali che sono l’ossatura del nostro movimento. Siamo pronti, al fianco del nostro segretario Nazionale Antonio Tajani e del segretario regionale Claudio Fazzone ai prossimi impegni” ha dichiarato Alessandro Battilocchio, deputato e segretario provinciale di Forza Italia, al termine dell’incontro a Cerveteri.