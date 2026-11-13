Regione Lazio, D’Antò “Respinta la mozione del M5S sulla linea ferroviaria FL5 Roma-Civitavecchia”

ROMA – È stata respinta in Consiglio regionale del Lazio la mozione presentata dal Movimento 5 Stelle volta a introdurre misure per il miglioramento del servizio ferroviario sulla tratta FL5 Roma-Civitavecchia. A darne notizia, attraverso una nota diffusa sui propri canali social, è stato il consigliere regionale del M5S Enzo D’Antò, promotore dell’iniziativa.

Regione Lazio, D’Antò

Le critiche dell’opposizione

Secondo quanto riferito dall’esponente pentastellato, la maggioranza di centrodestra avrebbe bocciato il documento «senza esitazioni». Nel suo intervento, D’Antò ha definito l’esito del voto una «decisione grave», sostenendo che la scelta dell’aula dimostrerebbe una distanza tra l’amministrazione regionale e le difficoltà quotidiane affrontate dagli utenti del trasporto pubblico su ferro.

Al centro delle rivendicazioni del Movimento 5 Stelle vi è la situazione dei pendolari – lavoratori, studenti scolastici e universitari – che utilizzano quotidianamente il collegamento tra la Capitale e il litorale nord. Nella nota si evidenziano criticità ricorrenti quali ritardi, cancellazioni e disservizi che renderebbero le condizioni di viaggio difficoltose.

Il nodo delle competenze e il confronto politico

Nel ricostruire il dibattito, il consigliere del M5S ha rivolto critiche specifiche all’operato dell’assessore regionale ai Trasporti, Fabrizio Ghera, contrapponendo l’attività di confronto istituzionale – fatta di incontri, riunioni e lavori in commissione – alla mancata assunzione di impegni formali in aula sulle proposte avanzate dai banchi dell’opposizione.

«La mobilità non ha colore politico», ha sottolineato D’Antò, ribadendo che il diritto agli spostamenti e la risoluzione dei disagi sulla linea FL5 non dovrebbero essere oggetto di contrapposizione partitica. Pur prendendo atto della bocciatura del documento, il consigliere regionale ha annunciato che l’attività di segnalazione e proposta proseguirà nelle sedi istituzionali per portare all’attenzione del Consiglio le istanze dei viaggiatori.