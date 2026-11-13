Giustizia, Salvatore Sciullo nuovo presidente Camera penale Roma 

Un cittadino di Santa Marinella nominato Presidente dei penalisti romani

L’avvocato Salvatore Sciullo è il nuovo presidente della Camera Penale di Roma. L’elezione è avvenuta al termine delle votazioni del 10 e 11 novembre per il rinnovo degli organi direttivi dell’associazione. Sciullo succede all’avvocato Giuseppe Belcastro.

Sciullo ha spiegato: “Ringrazio le colleghe e i colleghi per la fiducia che hanno voluto accordarci e Giuseppe Belcastro e l’intero direttivo uscente per il lavoro svolto alla Camera penale di Roma. Ci attende una fase importante per l’avvocatura penalista, chiamata a difendere i principi del giusto processo, le garanzie dei cittadini e la centralità del diritto di difesa”. “Vogliamo una Camera penale unita, autorevole, aperta al confronto e capace di essere protagonista nel dibattito sulla giustizia, nelle istituzioni e nella società. Lavoreremo con spirito di servizio, coinvolgendo tutte le sensibilità dell’associazione e valorizzando soprattutto le nuove generazioni di avvocati”, ha detto Sciullo.