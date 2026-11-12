L’Istituto Cena è lieto di annunciare l’inizio di un’importante iniziativa dedicata alla promozione dello sport, della salute e dell’inclusione: il Progetto di Atletica Leggera, inserito all’interno del piano di Ampliamento dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico in corso.

Nato dalla passione e dall’impegno della Professoressa Anna Fiore, referente per lo sport dell’Istituto,con la collaborazione della Professoressa Paola Pazzini, il progetto si propone di valorizzare le eccellenze e le strutture del nostro territorio, offrendo agli studenti un’opportunità formativa di alto profilo al di fuori delle classiche mura scolastiche.

Sport e crescita all’Istituto Cena: al via il nuovo Progetto di Atletica Leggera al Campo Sportivo “Galli” Sport e crescita all’Istituto Cena: al via il nuovo Progetto di Atletica Leggera al Campo Sportivo “Galli”

Un’iniziativa di valore grazie al territorio

La realizzazione di questa importante attività è stata resa possibile grazie a una fondamentale sinergia di forze:

Collaborazione tecnica d’eccellenza: gli alunni avranno la fortuna di essere guidati dall’esperienza e dalla competenza dell’istruttrice Loredana Ricci, che affiancherà i ragazzi nell’apprendimento e nel perfezionamento delle varie discipline dell’atletica leggera.

Sostegno delle istituzioni: un doveroso ringraziamento va al Comune, la cui preziosa disponibilità e collaborazione ha permesso di mettere a disposizione degli studenti gli ampi e idonei spazi del Campo Sportivo “Galli”.

Organizzazione e dettagli delle attività

Il progetto vede il coinvolgimento diretto di 60 alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado, selezionati per intraprendere questo percorso coordinato dai docenti di Educazione Fisica. Per garantire standard elevati di sicurezza, attenzione individuale e un’ottimale gestione della didattica sportiva, le attività si svolgeranno con la seguente modalità:

Sede: Campo Sportivo “Galli”.

Orario: durante l’orario curricolare, nello specifico durante la 3ª ora di lezione.

Cadenza: a mercoledì alterni.

Turnazione: i 60 partecipanti sono stati suddivisi in due gruppi da 30 alunni, che si alterneranno sul campo nelle date calendarizzate.

Il calendario dettagliato con la scansione dei turni per ciascun gruppo è stato condiviso direttamente dai docenti di Educazione Fisica con le classi interessate.

L’Istituto augura a tutti i ragazzi un buon lavoro e un’esperienza ricca di soddisfazioni, corsa, salto e divertimento all’insegna dei valori autentici dello sport.