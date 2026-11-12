Lazio, dal 15 novembre scatta l’obbligo di catene a bordo o gomme invernali: le strade interessate e le regole

Fino al 15 aprile 2027 sulle principali arterie statali e regionali sarà obbligatorio viaggiare con dispositivi antisdrucciolevoli. Ecco cosa prevede la normativa e quali sono i tratti coinvolti

L’inverno e le temperature più rigide devono ancora arrivare, ma per gli automobilisti del Lazio scatta il momento di mettersi in regola. A partire da domenica 15 novembre e fino al 15 aprile 2027, sulle strade a rischio neve e ghiaccio della regione entra ufficialmente in vigore l’obbligo di tenere a bordo dell’auto le catene da neve oppure di montare pneumatici invernali.

La misura, disposta dalle ordinanze degli enti gestori (Anas, Astral, Province e Comuni) in attuazione del Codice della Strada, interessa gran parte della rete viaria extraurbana e i principali collegamenti regionali, indipendentemente dalla presenza effettiva di neve sull’asfalto.

Le principali strade coinvolte nel Lazio L’obbligo, sempre segnalato lungo le carreggiate dall’apposito cartello blu con il simbolo dello pneumatico catenato, riguarda numerosi tratti delle grandi arterie gestite da Anas e della rete regionale Astral. Tra i principali collegamenti interessati figurano:

Area Nord e Viterbese: diversi tratti della SS 2 Via Cassia , della SS 3 Via Flaminia , della SS 74 Maremmana , oltre a strade regionali e provinciali come la Claudia Braccianese, la Cimina e la Castrense.

diversi tratti della , della , della , oltre a strade regionali e provinciali come la Claudia Braccianese, la Cimina e la Castrense. Area Est e Reatino: la SS 4 Via Salaria , la SS 5 Via Tiburtina Valeria , la SS 578 Salto Cicolana e i collegamenti verso Terminillo e Leonessa.

la , la , la e i collegamenti verso Terminillo e Leonessa. Area Sud, Castelli Romani e Ciociaria: diversi segmenti della SS 6 Via Casilina, della SS 7 Via Appia, della SS 156 dei Monti Lepini, della SS 630 Ausonia, della SS 690 Avezzano-Sora e della SR 213 Flacca.

Cosa prevede la normativa: gomme, catene e sanzioni Per essere in regola è sufficiente avere montati pneumatici invernali (riconoscibili dalla marcatura M+S, inclusi i modelli “quattro stagioni”) oppure custodire nel bagagliaio catene da neve (o calze da neve omologate) compatibili con la misura delle ruote del proprio veicolo. Ciclomotori e motocicli sono invece esenti dall’obbligo, ma possono circolare esclusivamente in assenza di neve o ghiaccio sulla carreggiata e senza precipitazioni nevose in atto.

Chi viene sorpreso a circolare sprovvisto delle dotazioni previste sui tratti soggetti a ordinanza rischia una sanzione amministrativa che va da 42 a 173 euro nei centri abitati e da 87 a 344 euro sulle strade extraurbane e autostrade, oltre all’eventuale fermo del veicolo imposto dagli agenti fino alla messa in sicurezza.