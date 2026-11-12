Maltempo nel Lazio, scatta l’allerta arancione: piogge diffuse, venti di burrasca e mareggiate

L’avviso della Protezione Civile è valido dal primo pomeriggio di oggi, giovedì 12 novembre, e per le successive 24-30 ore. Massima attenzione lungo i settori costieri e nelle zone interne

Nuova ondata di maltempo in arrivo sul Lazio. A partire dal primo pomeriggio di oggi, giovedì 12 novembre 2026, e per le successive 24-30 ore, entra in vigore l’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile regionale sulla base dei bollettini di condizioni meteorologiche avverse.

Secondo il quadro previsionale, l’intera regione sarà interessata da un deciso peggioramento: si attendono precipitazioni da sparse a diffuse, che potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale, con fenomeni particolarmente intensi soprattutto sulle zone interne.

Oltre alle piogge, a destare particolare preoccupazione saranno le condizioni del vento e del mare. Sono infatti previsti venti sud-occidentali da forti a burrasca, accompagnati da raffiche che potranno raggiungere l’intensità di burrasca forte. Il moto ondoso risentirà direttamente della ventilazione sostenuta, causando mareggiate lungo tutte le coste esposte del litorale laziale.

In vista del peggioramento delle condizioni atmosferiche, si raccomanda alla popolazione la massima prudenza negli spostamenti, invitando a prestare particolare attenzione in prossimità di aree alberate, impalcature, sottopassi e lungo le fasce costiere e le scogliere esposte alle mareggiate. I Centri Operativi Comunali e le squadre della Protezione Civile del territorio restano in stato di monitoraggio per seguire l’evolversi della perturbazione.