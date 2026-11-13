Dopo oltre due anni di disagi e attese, un intervento che avrebbe dovuto restituire decoro e vivibilità alla piazza finisce al centro delle critiche. Federico Salamone denuncia sui social presunte carenze nelle finiture e chiede maggiore attenzione alla qualità delle opere pubbliche: «I cittadini non devono pagare due volte».

Cerenova, polemiche sui lavori di Piazza Prima Rosa: sui social esplode la protesta per la riqualificazione –

CERENOVA (CERVETERI) – Doveva rappresentare un intervento di riqualificazione urbana, capace di restituire alla comunità uno spazio pubblico più accogliente, funzionale e decoroso. Invece, i lavori di Piazza Prima Rosa, a Cerenova, finiscono al centro di una dura contestazione pubblicata sui social, sollevando interrogativi sulla qualità degli interventi eseguiti e sulla gestione delle risorse pubbliche.

A esprimere apertamente il proprio dissenso è Federico Salamone, che attraverso un post su Facebook ha criticato il risultato dei lavori, dando voce a una protesta che richiama l’attenzione sulle condizioni della piazza e sulle aspettative dei residenti.

«Lavori Piazza Prima Rosa, non è questa la riqualificazione che i cittadini meritano», è il messaggio con cui si apre la contestazione.

Al centro delle critiche, soprattutto, il divario tra le aspettative legate al progetto di riqualificazione e il risultato che, secondo quanto denunciato, sarebbe stato restituito alla cittadinanza dopo un lungo periodo di disagi.

Due anni di attese e un risultato che suscita interrogativi

Nel suo intervento, Salamone ripercorre le difficoltà che avrebbero accompagnato il cantiere, parlando di oltre due anni caratterizzati da polvere, disservizi e limitazioni alla normale fruizione degli spazi.

Un periodo durante il quale i residenti avrebbero atteso il completamento di un’opera destinata a migliorare la qualità urbana della zona.

Le osservazioni pubblicate sui social riguardano diversi aspetti delle lavorazioni: dalla presenza di ampie superfici in cemento alle finiture giudicate insoddisfacenti, fino a una serie di possibili anomalie che, secondo l’autore della denuncia, meriterebbero verifiche tecniche.

Nel dettaglio, vengono segnalati blocchi di tufo apparentemente non sigillati, presunte pendenze errate, vegetazione presente nel nuovo asfalto, elementi dell’impianto di illuminazione e quadri elettrici che sembrerebbero esposti, oltre a possibili danni agli edifici circostanti.

Si tratta di rilievi formulati attraverso una pubblicazione social e non di difetti tecnici accertati. La loro effettiva consistenza richiederebbe verifiche sul posto e valutazioni da parte dei soggetti competenti.

«Una piazza dovrebbe essere un luogo di aggregazione e vivibilità»

La contestazione non si limita agli aspetti materiali dell’intervento, ma pone una questione più ampia: quale debba essere il risultato di un progetto di riqualificazione finanziato con risorse pubbliche.

Una piazza, secondo quanto evidenziato nel post, non può essere considerata soltanto una superficie pavimentata, ma deve rappresentare un luogo di incontro, socialità e partecipazione alla vita della comunità.

Da qui la delusione espressa per quello che viene descritto come un risultato non all’altezza delle aspettative.

Sotto accusa anche la gestione politica dell’intervento

Accanto alle osservazioni sulle condizioni della piazza, Salamone solleva una critica nei confronti del metodo amministrativo che avrebbe accompagnato l’intervento.

Il tema centrale diventa quello della responsabilità nella gestione dei lavori pubblici, dalla progettazione alla realizzazione, fino alle verifiche finali.

Secondo l’autore del post, dopo un periodo così prolungato di attese e disagi, i cittadini avrebbero diritto a ricevere un’opera pienamente funzionale, curata nei dettagli e rispondente agli standard di sicurezza e qualità previsti.

Una richiesta che si accompagna all’esigenza di trasparenza sull’utilizzo delle risorse pubbliche e sull’effettiva conformità delle opere realizzate.

La richiesta di controlli e chiarimenti

Le contestazioni riportano al centro dell’attenzione il tema della manutenzione e della valorizzazione degli spazi pubblici di Cerenova, una realtà del territorio di Cerveteri nella quale piazze, strade e luoghi di aggregazione rappresentano elementi importanti della qualità della vita quotidiana.

La protesta solleva quindi alcune questioni che potrebbero essere chiarite attraverso una verifica tecnica e amministrativa: lo stato effettivo delle lavorazioni, l’eventuale presenza di interventi ancora da completare, le verifiche sulla sicurezza e la conformità dell’opera rispetto al progetto previsto.

Sarebbe inoltre importante distinguere le eventuali imperfezioni estetiche dalle possibili criticità strutturali o funzionali, che richiedono accertamenti specifici.

«Il denaro pubblico è dei cittadini»

È soprattutto il richiamo al rispetto delle risorse collettive a caratterizzare la conclusione dell’intervento pubblicato da Federico Salamone.

«Perché il denaro pubblico non è di chi governa, è dei cittadini e i cittadini NON devono pagare due volte!!»

Una dichiarazione che sintetizza il senso della protesta e la richiesta di maggiore attenzione nell’esecuzione delle opere pubbliche.

La vicenda di Piazza Prima Rosa apre così un tema che va oltre il singolo intervento urbanistico: la necessità che ogni progetto di riqualificazione sia accompagnato da controlli, trasparenza e un confronto costante con la cittadinanza.

Resta ora da comprendere se le criticità segnalate trovino riscontro nelle condizioni effettive della piazza e quali eventuali interventi possano essere necessari per risolverle.

Nel frattempo, la contestazione social pone una domanda precisa all’attenzione dell’Amministrazione comunale di Cerveteri: Piazza Prima Rosa risponde davvero alle esigenze di sicurezza, decoro e vivibilità per le quali è stata riqualificata?