In fumo sono andati circa 2 ettari in zona impervia ma anche a ridosso di alcune abitazioni

Via Braccianese Claudia, Vigili del Fuoco in azione per un incendio di sterpaglie e macchia mediterranea – Oggi alle ore 16:00 circa, i Vigili del Fuoco di Bracciano e di Campagnano, sono intervenuti in via Braccianese Claudia incrocio via stazione di Cesano per incendio. In fumo sono andati circa 2 ettari di sterpaglie e una parte di macchia mediterranea in zona impervia ma anche a ridosso di alcune abitazioni. In supporto ai Vigili del Fuoco anche alcuni moduli fuoristrada della Protezione Civile. I pompieri hanno estinto le fiamme e impedito alle stesse di propagarsi al resto della boscaglia.