Lo rende noto il Comune. Si potrà tornare a frequentare i locali al Granarone da lunedì 24 agosto

Cerveteri, dopo il lockdown Biblioteca Comunale di nuovo riaperta al pubblico – Dopo la chiusura forzata dovuta al lockdown, riapre l’accesso al pubblico anche per lo studio la Biblioteca comunale di Cerveteri intitolata a Nilde Iotti.

A partire da lunedì 24 agosto, nel pieno e rigido rispetto delle indicazioni del DPCM del 7 agosto, si potrà accedere in Biblioteca per la scelta e il prestito dei libri e per le attività di studio nelle sale lettura. In entrambe le situazioni è obbligatoria la prenotazione, o telefonica, al numero 069943285 o tramite e-mail a [email protected]

Invariati gli orari di apertura, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00 e il martedì, mercoledì e giovedì anche di pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:30.

“Finalmente la nostra Biblioteca comunale riapre al pubblico – ha detto l’Assessora alle Politiche Culturali Federica Battafarano – durante il lockdown sono stati in tantissimi, studenti soprattutto, a scriverci per chiederci notizia su quando avrebbe riaperto al pubblico, anche in forma ridotta. Oggi, dopo una attenta preparazione da parte del nostro personale bibliotecario, torna di nuovo fruibile, seppur con importanti limitazioni legate soprattutto al distanziamento interpersonale tra le persone. Abbiamo infatti diminuito i posti a sedere, riservandoli ai soli utenti già iscritti alla nostra Biblioteca. Inoltre, i locali sono stati regolarmente sanificati e tutto il mobilio è stato posizionato in maniera tale da garantire la giusta distanza di sicurezza tra le persone. Ovviamente, si ricorda che è sempre fatto obbligo di indossare la mascherina protettiva e di igienizzare le mani, con il prodotto presente all’ingresso della Biblioteca”.

Tra le regole imposte in questa fase di riapertura, la sospensione delle donazioni dei libri, l’accompagnamento da parte di un genitore per i minorenni e la consegna all’ingresso di un’autocertificazione dove si dichiara l’assenza di febbre superiore ai 37,5°, di non aver avuto contatti con persone positive al COVID-19 e di non aver fatto viaggi in zone ad alto rischio contagio negli ultimi 14 giorni.

Sono previsti due turni di studio. Uno la mattina, dal lunedì al venerdì con ingresso tra le ore 09:00 e le ore 10:00 con possibilità di permanenza fino alle ore 13:00, l’altro nei pomeriggi di martedì, mercoledì e giovedì, con ingresso tra le ore 15:00 e le ore 16:00 con permanenza fino alle ore 17:50. Si potrà navigare con il WIFI della struttura, con il proprio dispositivo personale, dal posto prenotato in sala.

Sempre attivo infine il servizio di biblioteca digitale. Si potrà prenotare online collegandosi alla piattaforma: http://opac.regione.lazio.it/SebinaOpac/.do?sysb=ceretano.

“Nel ringraziare tutto il nostro personale bibliotecario, Elena Polzelli, Gea Copponi e Giuliana De Santis – prosegue l’Assessora Battafarano – ci tengo a fare un saluto speciale a Floriana Amadei, storica funzionaria che per tanti anni ha prestato servizio tra i libri e gli scaffali della nostra biblioteca e che ha raggiunto la tanto attesa e meritata età pensionabile. A lei, il mio più sentito grazie per il lavoro svolto in tutti questi anni e l’augurio di un futuro roseo di soddisfazioni e tanti momenti di svago e giusto riposo”.