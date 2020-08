Condividi Pin 0 Condivisioni

La squadra di Antonio Conte punta a conquistare il trofeo che in Italia manca dal 1999

Calcio, Europa League: alle ore 21 Siviglia-Inter – L’Inter e il Siviglia sono giunte all’ultimo atto dell’Europa League, che si giocherà questa sera a Colonia alle ore 21. I nerazzurri sono stati protagonisti di una grande cavalcata, che li ha visti eliminare il Getafe, il Bayer Leverkusen e lo Shakhtar. Gli spagnoli, invece, hanno battuto la Roma, il Wolverhampton e il Manchester United. La squadra di Antonio Conte punta a conquistare il trofeo che in Italia manca dal 1999 (l’ultima volta fu il Parma quando si chiamava Coppa UEFA).

La sfida tra Siviglia e Inter valida per la finale di Europa League è in programma questa sera alle ore 21 al RheinEnergieStadion di Colonia. La partita sarà trasmessa su Sky Sport 1, Sky Calcio 1 e su Tv8. Inoltre, sarà possibile vederla in streaming sulla piattaforma SkyGo.

Le probabili formazioni di Siviglia-Inter

SIVIGLIA (4-3-3): Bounou; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Banega, Fernando, Jordán; Ocampos, En-Nesyri, Suso. All. Lopetegui.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte.

ARBITRO: Makkelie (Ola)