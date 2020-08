Condividi Pin 11 Condivisioni

Il proprietario sarà deferito all’Autorità giudiziaria per maltrattamento di animali

Civitavecchia, lascia i cani in auto sotto al sole: cuccioli morti per asfissia –

Si è allontanato dalla sua auto lasciando i due cani in auto, sotto al sole. L’episodio è costato la vita ai due cuccioli di circa 9 mesi.

L’episodio è avvenuto ieri al porto, quando gli uomini della Polizia di frontiera coordinati dalla dottoressa Lorenza Ripamonti sono stati allertati dalla Port Mobility per la presenza di due cani, presumibilmente morti, dentro un’auto furgonata parcheggiata in banchina in una posizione assolata nelle ore più calde del pomeriggio.

Purtroppo gli agenti della polizia di frontiera non hanno potuto che constatare il decesso dei due animali avvenuto, come accertato dalla Asl veterinaria, per asfissia.

Il proprietario dei due cani, che si trovava nelle immediate vicinanze della vettura, un cittadino tunisino residente in Italia, sarà deferito all’autorità giudiziaria per maltrattamenti di animali ed è stato sanzionato perché in possesso di una patente di guida straniera non convertita.