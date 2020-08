Condividi Pin 1 Condivisioni

Lo rende noto via social il Sindaco Bruno Bruni

Manziana, al momento nessun caso Covid-19 – Così in una nota social il Comune di Manziana Bruno Bruni: “Negli ultimi giorni in merito ai tamponi effettuati presso il drive-in dell’ospedale Padre Pio di Bracciano a coloro che hanno frequentato la discoteca Malaspina di Anguillara Sabazia nella notte tra il 14 e 15 agosto, si è creata una grande confusione.

Se da un lato il timore è comprensibile, visto il potenziale numero di persone coinvolte e la loro giovane età, non sono però giustificabili atteggiamenti allarmistici che diffondono notizie false o non ufficiali. In questo momento bisogna fare riferimento solo a fonti istituzionali ufficiali: il sentito dire o la smania di essere protagonisti non sono utili a fare una corretta ed utile informazione.

La discoteca in questione è un luogo di ritrovo per molti dei ragazzi del circondario, inclusi quelli di Manziana. Detto questo, ad oggi non risultano nostri Concittadini positivi al Covid-19.

Sapete la serietà e l’attenzione con cui ho affrontato questa emergenza sanitaria, prendendo più di una volta anche provvedimenti impopolari. Ma oggi mi sento in dovere di fare chiarezza e tranquillizzarvi: rispetto allo scorso inverno l’attenzione di tutti è più alta. La nostra ASL ROMA 4 ha attivato tutte le procedure del caso e sta facendo un grande lavoro: attualmente si lavora in anticipo per trovare ed isolare i positivi, nella maggiore parte dei casi asintomatici. Tutti noi, però, dobbiamo comunque fare la nostra parte.

Serve attenzione, questo sì, ma non è assolutamente il caso di farsi prendere dal panico, al momento ingiustificato e comunque mai utile ad affrontare i problemi.

Lo ripeterò fino allo sfinimento: l’unica cosa che possiamo fare per essere davvero d’aiuto è USARE LE MASCHERINE E RISPETTARE IL DISTANZIAMENTO. Seguiamo le misure di contenimento del contagio per rispetto della nostra comunità ed in particolare dei suoi soggetti più fragili.

A Manziana tra marzo ed aprile abbiamo visto con i nostri occhi cosa significa avere a che fare con un focolaio: oggi, quindi, a maggiore ragione, diamo una mano a quei medici ed infermieri che in questi giorni con la loro professionalità per l’ennesima volta stanno facendo di tutto per scongiurare che questo possa avvenire di nuovo. Non servono recriminazioni e accuse: bisogna remare tutti con convinzione nella stessa direzione.”