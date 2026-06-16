di Giovanni Zucconi

Ramazzotti, a sorpresa, apre la campagna elettorale a Cerveteri: “Paolacci è il mio candidato Sindaco”

Gianluca Paolacci

A Cerveteri, la campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative è già partita. Ed è partita con un nome pesante. Un nome non completamente inaspettato, ma che fa lo stesso molto rumore. E che piomba a sorpresa in un agone politico fino a questo momento abbottonatissimo, e attento a non bruciare le possibili candidature. Con una mossa sicuramente inaspettata, Lamberto Ramazzotti ha rotto gli indugi e ha indicato Gianluca Paolacci come candidato Sindaco.

Quindi non siamo di fronte ad una semplice voce o a un’ipotesi. Ma a una candidatura politica ufficiale e in piena regola. A una decisione politica precisa. E soprattutto a una scelta che Ramazzotti rivendica in prima persona: “Non è Paolacci che si è autocandidato. Sono io che l’ho candidato.”

Un candidato quindi di un’area politica civica. Non di un partito. E questo, a nostro parere, anche osservando quanto successo a Santa Marinella, potrebbe essere un elemento significativo e aggregante. Il profilo con cui si presenta Gianluca Paolacci è quindi quello di una candidatura civica. Fuori dagli schemi dei partiti. Ma non contro i partiti a prescindere. Ramazzotti lo dice chiaramente: i partiti possono essere utili, ma Cerveteri non può essere guidata con ordini calati da Roma.

Lamberto Ramazzotti

È altrettanto chiaro il messaggio che Ramazzotti, annunciando la candidatura di Paolacci, fa a tutto il Centrodestra. La coalizione, secondo Ramazzotti, può vincere se resta unita. È quindi auspicabile che il maggior numero di futuri amministratori salga sul treno che è appena partito. Ma il perno della coalizione deve essere Paolacci. “Per me, oggi come oggi, Gianluca Paolacci è l’unico che può essere un buon sindaco per questa città”