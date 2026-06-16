Cerveteri, Campo Galli. L’annuncio a sorpresa del vicesindaco Riccardo Ferri: “Rifaremo il manto”

La risposta alle recenti critiche sul campo Galli arriva direttamente dal Comune di Cerveteri. E arriva con un annuncio destinato a interessare da vicino il mondo del calcio di Cerveteri: l’Amministrazione comunale intende rifare il manto del campo sportivo Enrico Galli. Lo ha anticipato il vicesindaco Riccardo Ferri, spiegando la volontà di comunicare ufficialmente alla città, alla famiglia Lupi, alla società, ai tifosi, alla scuola calcio, alla prima squadra e a tutti gli atleti che frequentano l’impianto l’intenzione di intervenire sul terreno di gioco.

L’intervento di Ferri non arriva in un momento qualsiasi. Nei giorni scorsi, infatti, il campo Galli era tornato al centro del dibattito pubblico. Alcuni Consiglieri di opposizione avevano lanciato un allarme proprio sulle condizioni del manto sintetico. A queste critiche, dopo una serie di incontri e di sopralluoghi sul campo con la famiglia Lupi e il Direttore generale Gnazi Valerio, il Comune ha deciso di rispondere con i fatti. Il ragionamento del vicesindaco Ferri è semplice. Se la famiglia Lupi sta investendo sul piano sportivo, tecnico e agonistico, anche l’Amministrazione deve fare la sua parte sulla struttura. Perché una squadra che vuole crescere ha bisogno anche di un campo adeguato. E perché un impianto utilizzato da bambini, ragazzi, atleti e prima squadra non può restare fermo davanti a criticità che riguardano la sicurezza e la qualità del gioco.

E’ da queste considerazioni che è nato l’intervento a sorpresa del vicesindaco Ferri. Che evidenzia la volontà politica di rispondere alle critiche dell’opposizione intervenendo non con una manutenzione generica. Ma con il rifacimento dell’intero manto del campo di gioco del Galli. Anche perché, per la città di Cerveteri il Galli non è un campo qualsiasi. È il luogo dove si allenano e giocano centinaia di ragazzi. È il punto di riferimento del calcio cittadino. E quindi, da sempre, non è solo uno spazio sportivo, ma anche sociale. Per questo le condizioni del manto non sono solo un dettaglio tecnico o architettonico. Riguardano gli allenamenti, le partite, la tutela degli atleti e l’immagine stessa dello sport cerveterano.

L’intervento, secondo quanto dichiarato da Riccardo Ferri, dovrebbe essere finanziato attraverso un mutuo con l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale. Utilizzando le opportunità previste dal bando “Sport Missione Comune 2026”. Uno strumento pensato per gli enti territoriali e per gli interventi sugli impianti sportivi, con contributi destinati ad abbattere gli interessi dei mutui.