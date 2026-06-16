Matinée con il Progetto VIVA LADISPOLI per parlare di Decoro Urbano

Riceviamo e pubblichiamo

Il nuovo appuntamento con Viva Ladispoli, per parlare questa volta di Decoro Urbano, è fissato a sabato 20 giugno. Un matinée in compagnia di un caffè a partire dalle ore 10,30, presso il bar Black House in Piazza Rossellini angolo via Odescalchi.

Affronteremo un argomento che da tempo sta molto a cuore ai nostri concittadini e che soprattutto con la stagione balneare alle porte e relativo afflusso vacanziero merita una riflessione particolare.

La parola al relatore Andrea Rondinelli che osserva:” Il decoro urbano non è soltanto una questione estetica. È il biglietto da visita di una città, il modo in cui una comunità si prende cura dei propri spazi pubblici e della qualità della vita dei suoi cittadini. Negli ultimi mesi – continua – attraverso incontri, segnalazioni e confronti con numerosi residenti, con il progetto “Viva Ladispoli” abbiamo raccolto diverse testimonianze riguardanti lo stato del Decoro Urbano in vari quartieri della città. Tra le criticità segnalate emergono situazioni di scarsa manutenzione del verde pubblico, marciapiedi deteriorati, arredi urbani danneggiati, cestini insufficienti o mal gestiti, aree soggette all’abbandono di rifiuti e spazi pubblici che necessitano di maggiore cura e attenzione”.

Si tratta di problematiche che, prese singolarmente, possono sembrare marginali, ma che nel loro insieme contribuiscono a generare una percezione di trascuratezza che non rende giustizia alle potenzialità di Ladispoli e quindi l’obiettivo è costruire insieme proposte concrete e realistiche che possano contribuire a rendere Ladispoli una città più curata, accogliente e vivibile per residenti, visitatori e nuove generazioni.

Tra le possibili linee di intervento che intendiamo sottoporre al confronto pubblico vi sono: una programmazione più efficace della manutenzione ordinaria del verde e degli spazi pubblici; un piano di riqualificazione degli arredi urbani e delle aree maggiormente degradate; il rafforzamento delle attività di contrasto all’abbandono dei rifiuti; campagne di sensibilizzazione rivolte a cittadini e giovani sul rispetto degli spazi comuni; una maggiore collaborazione tra amministrazione, associazioni e volontari per la cura di specifiche aree della città; strumenti semplici e accessibili per consentire ai cittadini di segnalare criticità e monitorarne la risoluzione.

Viva Ladispoli ritiene che il Decoro Urbano non possa essere affrontato soltanto attraverso interventi straordinari, ma richieda un sistema costante e condiviso della città e come avvenuto per i temi della sicurezza e della viabilità, anche su questa materia vogliamo partire dall’ascolto delle persone. Vi aspettiamo sabato 20 giugno al bar Black House.