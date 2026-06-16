Al via il Campo Estivo dell’Istituto Cena di Cerveteri: tra Scienza, Teatro e Archeologia

Prende il via il tanto atteso Campo Estivo dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Cena” di Cerveteri, un’iniziativa che quest’anno — grazie ai fondi del Piano Estate 21/27 — accoglierà ben 200 alunni su due settimane.Le attività si svolgeranno dal 22 giugno al 3 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 16:00, offrendo alle famiglie un supporto concreto e ai ragazzi un’esperienza educativa e di socializzazione straordinaria.

Ma le buone notizie non finiscono qui: l’Istituto ha già confermato la riattivazione del Piano Estate anche per l’anno scolastico 26/27, ampliando l’offerta su ben tre settimane fino alla metà di luglio.

I Laboratori di quest’anno: un perfetto mix di tradizione e innovazione

L’offerta formativa di questa edizione è ricca di conferme di successo e grandi novità, pensate per stimolare la curiosità dei giovani studenti attraverso l’approccio pratico e il gioco.

Scienza, Tecnologia e Logica (Scuola Primaria)

Biotecnologie: Dopo il grandissimo successo dello scorso anno, torna a grande richiesta il laboratorio dedicato ai piccoli scienziati, guidato con passione dalle docenti Palmieri, Cavalletti e Lisini.

Robotica (La grande novità!): Per la prima volta, i bambini della primaria potranno interfacciarsi con il mondo del coding e dei robot, un laboratorio innovativo curato dalle docenti Cavalletti e Venturelli.

Math Games: La matematica non è mai stata così divertente. Si conferma un pilastro del campo estivo il laboratorio di giochi matematici e logica tenuto dalle docenti Di Maggio e Timpano.

Immersione Linguistica (Scuola Primaria)

Campi Inglese: Un’full immersion nella lingua inglese attraverso attività ludiche, canzoni e giochi di ruolo, gestita e coordinata dalla professoressa Blasi.

I Laboratori Creativi e del Territorio

Quest’anno l’Istituto Cena ha voluto fare le cose in grande, unendo la primaria e la secondaria in percorsi artistici di altissimo livello e riscoprendo le radici storiche di Cerveteri.

Laboratorio Teatrale e Cinema (Primaria e Secondaria)

Un percorso d’eccellenza che unisce recitazione e linguaggio cinematografico. Il laboratorio sarà tenuto da un trio d’eccezione:

Danilo Franti: Attore professionista stimato (noto al grande pubblico e ai ragazzi per le sue interpretazioni in fiction e film di successo, oltre che per i suoi progetti teatrali educational).

Marco Barolo Mucci: Esperto videomaker che curerà la parte visiva e di ripresa.

Andrea Parri: Regista e autore (noto per l’apprezzata opera Il sentiero di Oz).

Laboratorio di Archeologia e Tradizione (Scuola Primaria)

Un omaggio alla storia millenaria della città etrusca, guidato da esperti del settore:

Desirée Arlotta e Agostino De Angelis: Gli esperti accompagneranno i bambini in un affascinante viaggio nel tempo, facendoli sentire dei veri piccoli archeologi attraverso simulazioni di scavo, studio dei reperti e narrazioni storiche per far rivivere i miti del passato.

Roberto Paolini: Maestro artigiano che guiderà i ragazzi nel laboratorio di ceramica di Cerveteri, dove le mani prenderanno la forma della storia locale.

Il commento della scuola:

“Il Campo Estivo non è solo un modo per accudire i ragazzi nel periodo post-scolastico, ma una vera e propria estensione della nostra offerta formativa. Vedere 200 alunni che scelgono di passare le loro giornate estive tra microscopi, robot, teatro e argilla è la dimostrazione che quando la scuola si fa dinamica, i ragazzi rispondono con un entusiasmo contagioso. Un ringraziamento speciale va a tutto il corpo docente e agli esperti esterni.”