Stadio “Enrico Galli”: il Comune di Cerveteri annuncia il restyling, entusiasmo del club verdeazzurro

CERVETERI – Accoglienza positiva in casa verdeazzurra per l’annuncio del vicesindaco Riccardo Maria Ferri riguardante i prossimi interventi di riqualificazione dello stadio “Enrico Galli”. L’amministrazione comunale, in una nota ufficiale da Palazzo del Granarone, ha confermato che il rifacimento del manto erboso sarà interamente a carico delle casse comunali, riconoscendo contestualmente il costante impegno profuso dalla famiglia Lupi nella gestione del club.

Il presidente Andrea Lupi ha espresso grande soddisfazione per la notizia, sottolineando l’importanza strategica dell’opera per l’intero tessuto sociale cittadino.

«Siamo felici di questo annuncio, che rappresenta un traguardo fondamentale non solo per la nostra società, ma per tutta la comunità – ha dichiarato il presidente Lupi –. Il rifacimento del campo è un intervento vitale per garantire il futuro dello sport a Cerveteri e ci permetterà di operare con maggiore serenità e determinazione».

Guardando al futuro, Lupi ha voluto ribadire la linea seguita dalla dirigenza in questi anni: «Abbiamo dimostrato di avere a cuore questo club, mantenendo sempre fede agli impegni presi. Il nostro auspicio è quello di costruire qualcosa di importante per il territorio, che ha un forte bisogno di punti di riferimento solidi».

Con questa sinergia tra Comune e società, si apre dunque una fase di rinnovato ottimismo, con l’auspicio che i tempi per l’avvio dei lavori siano celeri, portando a compimento un progetto atteso da sportivi e tifosi.